Friedrichshafen/Kressbronn Pendler trotz Ersatzverkehr pünktlich

Zwischen Friedrichshafen und Lindau werden bis 25. März unter anderem Gleise erneuert. Die Fahrgäste müssen in Busse umsteigen

Von Hektik keine Spur. Gemütlich schlendern einige Menschen über den Häfler Stadtbahnhof. Am Bussteig 7 ist nicht viel los. Ein paar wenige Betroffene warten auf den Bus Richtung Kressbronn, den sie am Dienstagmorgen anstelle des Zuges nehmen. Seit Montag ist die Strecke zwischen Friedrichshafen und Lindau gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten, die bis zum 25. März andauern. Pendler und andere Bahnreisende sind auf den Schienenersatzverkehr (SEV) angewiesen. Pendlerin Betül Yolcuoglu kann sich nicht beschweren: "Ich muss zwar etwa eine halbe Stunde früher aufstehen als sonst, aber es funktioniert reibungslos und ich bin am Montag sehr pünktlich angekommen." Yolcuoglu lobt die Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die in Leuchtwesten bereitstehen, koordinieren und bei Fragen weiterhelfen. "Gerade für die Jüngeren ist das wichtig. Die wissen oft nicht, wo sie einsteigen müssen", weiß die 20-Jährige.

Es ist 7.23 Uhr. Obwohl der SEV-Bus erst um 7.30 Uhr abfährt, steht er bereits am Steig. Der Busfahrer ist hilfsbereit und winkt die Fahrgäste durch – gezahlt werden muss nicht. Trotz Berufsverkehr ist der SEV pünktlich am Bahnhof in Kressbronn. "Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass der Bus im Verkehr auf der B 31 feststeckt. Deswegen bin ich nämlich vor einiger Zeit auf den Zug umgestiegen. Mit dem Auto braucht man zu den Stoßzeiten vormittags und abends zu lange", sagt Pendlerin Agnes Schneider-Bönisch, die in Kressbronn am Bahnhof auf den Bus nach Friedrichshafen wartet. Durch Plakate wurde Schneider-Bönisch auf die Umbauarbeiten der Bahn aufmerksam. "Es wurde ja rechtzeitig angekündigt, dass die Gleise erneuert werden", sagt sie. Für alle Fälle hat sie aber auch die App der Deutschen Bahn bereit. "Morgens schaue ich immer als erstes, ob irgendetwas angekündigt wird, oder ob der Bus Verspätung hat", berichtet die Pendlerin. Am Dienstagmorgen zeigt die App fünf Minuten Verspätung an. "Die paar Minuten machen nichts aus. Da komme ich trotzdem noch pünktlich zur Arbeit", sagt Schneider-Bönisch.