Friedrichshafen Paulinenstraße bleibt für Radler sehr gefährlich

Hickhack um einen Radfahrstreifen: Die Paulinenstraße, Hauptverbindung stadtauswärts Richtung Meckenbeuren/Ravensburg, ist für Radfahrer weiter ein gefährliches Pflaster. Ein Radfahrstreifen sollte längst gebaut sein – ist es aber nicht. Das Rathaus macht trotz Ratsbeschluss eigene Pläne.

Eigentlich müsste der Radfahrstreifen entlang der Paulinenstraße stadtauswärts schon längst fertig sein. Im März 2016 beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, hier tätig zu werden. 185.000 Euro standen bereit, um den Weg zu markieren und drei Querungshilfen zu bauen. Doch nach wie vor müssen Radler den Rad- und Fußweg nutzen. Dabei ist diese Strecke laut Radverkehrskonzept von 2013 die unfallträchtigste Strecke im Häfler Radwegenetz. Die Radler müssen neben der Straße fahren und werden an den vielen Einmündungen von den Autos oft übersehen. Aus Sicherheitsgründen wurde das Projekt 2013 deshalb mit höchster Priorität versehen. Getan hat sich seither nichts.

Für Bernhard Glatthaar vom ADFC-Kreisverband ist das Thema mehr als ärgerlich. Bei der Oktober-Sitzung des Arbeitskreises Radverkehr sei darüber informiert worden, dass der neue Radweg an der Paulinenstraße auch 2018/19 nicht im Haushalt eingeplant sei, weil das Projekt den finanziellen Rahmen sprenge. Stimmt nicht, hieß es in einer ersten Stellungnahme des Rathauses vor einer Woche. "Es ist vorgesehen, ab dem Jahr 2018 den Radverkehr in diesem Abschnitt in mehreren Bauabschnitten zu verbessern", schrieb die Pressestelle, ohne konkret auf einige Fragen einzugehen. Gestern räumte die Stadtverwaltung ein, dass "diese Baumaßnahme im aktuell eingebrachten Haushaltsentwurf nicht im mittelfristigen Investitionsprogramm 2018 bis 2021 enthalten" ist. Es sei denn, der Gemeinderat legt hier sein Veto ein.

Warum dieses Hickhack? Weil aus 185.000 Euro für den Radfahrstreifen auf der Straße inzwischen 1,4 Millionen Euro geworden sind. Jetzt ist von einer "großen Lösung" die Rede, die die Sanierung des heutigen Rad- und Fußwegs einbezieht. Dabei geht es wohl eher um die Schaffung von Parkbuchten, um die durch den Radlerstreifen wegfallenden Stellplätze an der Straße teilweise zu kompensieren. Entsprechende "Variantenüberlegungen" gebe es, so das Rathaus. Begründung: "In der Paulinenstraße besteht hoher Parkdruck, weshalb der Wegfall von Stellplätzen kritisch zu sehen ist." Und: Die Verwaltung habe hier zwischen den jeweils berechtigten Interessen abzuwägen. Stellt sich also die Frage, ob von der Stadt bewirtschaftete Stellplätze eine höhere Priorität genießen als eine sichere Haupt-Radroute.

Ist die "kleine" Lösung, obwohl der Gemeinderat dies so beschlossen hat, ad acta gelegt? Die sei "grundsätzlich möglich" und könnte auch über Radverkehrsmittel finanziert werden, heißt es aus dem Rathaus. Aber auch Teilabschnitte der "großen Lösung" könnten in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Hier müssten die Verantwortlichen im Sinne des Allgemeinwohls letztlich abwägen. Offensichtlich fällt diese Entscheidung die Verwaltung, nicht der Gemeinderat.

Unfallstatistik