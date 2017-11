Friedrichshafen Paulinenstraße: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Beim Brand in einem Wohnheim für psychisch kranke Menschen wurden Ende Oktober sieben Menschen verletzt – die Ermittlungen der Polizei dauern noch an

Das Mehrfamilienhaus in der Paulinenstraße zeugt noch heute von dem schweren Brand, der in der Nacht zum 20. Oktober ausgebrochen war. Das Haus, das von der Einrichtung Pauline 13 genutzt wird, um dort psychisch kranke Menschen unterzubringen, wird auch in den nächsten Monaten unbewohnbar bleiben. Bei dem Feuer waren sieben Bewohner verletzt worden, ein 29-jähriger Mann war aus dem zweiten Stock gesprungen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. "Mittlerweile konnten sechs der Bewohner wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, ihnen geht es einigermaßen gut", erzählt Ulrike Amann, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Pauline 13. Nur der Bewohner, der aus dem Fenster gesprungen war, sei noch in der Klinik. "Wir haben die Bewohner mittlerweile in anderen Einrichtungen der Pauline 13 unterbringen können", so Amann weiter. Sie alle verloren bei dem verheerenden Brand ihr gesamtes Hab und Gut. "Wir versuchen gerade, alles neu zu beschaffen", berichtet Ulrike Amann.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte. Ein Brandsachverständiger sei eingeschaltet worden. Bisher gebe es aber keine Erkenntnisse der Polizei, die auf eine Brandstiftung hindeuteten. Beim Brand des Hauses breitete sich das Feuer vom Obergeschoss auf den Dachboden auf das zweite Stockwerk aus, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Treppe zwischen dem ersten Obergeschoss und dem Dachgeschoss stürzte teilweise ein und das Dachgeschoss konnte von innen nicht mehr betreten werden. Ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus konnte die Häfler Feuerwehr verhindern. "Der Brand war natürlich ein Schock für uns alle", berichtet Ulrike Amann. Das gesamte Erdgeschoss wurde durch das Löschwasser zerstört, der Rest des Hauses von den Flammen. "Ob eine Sanierung des Hauses überhaupt möglich sein wird, muss noch geklärt werden", so die Vereinsvorsitzende.