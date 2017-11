Friedrichshafen Parkhaus Altstadt in Friedrichshafen wird ab 20. November saniert

Das Stadtwerk am See investiert 5 Millionen Euro in die Sanierung des Parkhauses Altstadt in Friedrichshafen. Die Arbeiten dauern zwei Jahre bei laufendem Betrieb. Die Sanierung startet am 20. November. Dann stehen im ersten Bauabschnitt bis Mai 40 Prozent weniger Parkplätze zur Verfügung.

Dunkel, eng, schmale Parkbuchten: So richtig zeitgemäß ist das Parken im Parkhaus Altstadt nicht mehr. 1988 eröffnet, wurde seither nichts am Gebäude gemacht. Jetzt steht die Generalsanierung an: Das Stadtwerk am See beginnt am nächsten Montag mit den Arbeiten, die zwei Jahre dauern und rund 5 Millionen Euro kosten werden. "Wir haben uns entschlossen, das Parkhaus während der gesamten Bauzeit offen zu halten", erklärte Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk, gestern bei der Vorstellung der Pläne. "Das verlängert und verteuert zwar insgesamt den Bau, entlastet aber die anderen Parkhäuser und mehr Menschen finden einen Parkplatz."

Massive Korrosionsschäden

Nach der Sanierung der beiden Parkhäuser Am Stadtbahnhof und Am See ist jetzt das älteste und größte der drei Parkhäuser dran, das rund 750 Stellplätze hat. Denn auch hier ist über Jahre Streusalzwasser, das von den parkenden Autos abfloss, durch Risse im Beton in die Stahlarmierung eingedrungen und hat Korrosionsschäden verursacht. Die sind im Parkhaus Altstadt auf Deck 2 am stärksten ausgeprägt. Schültke präsentierte gestern wie zum Beweis abgebrochene Betonstücke und förmlich vom Rost zerfressene Stahlträger. "Hier muss der Beton in der Fläche etwa acht Zentimeter abgetragen werden", erklärte Schültke. Er ist froh, nach den Erfahrungen bei der Sanierung der anderen beiden Parkhäuser noch einmal einen Spezialisten beauftragt zu haben, der das Ausmaß der Schäden vorab genau prüfte. "Erwartungsgemäß" sei der Umfang der notwendigen Arbeiten deutlich größer, als 2013 in einem Gutachten festgestellt worden war.

Damit immer ein Großteil des Parkhauses nutzbar bleibt, ist die Sanierung in fünf Bauabschnitten geplant. Am kommenden Montag geht es mit den Arbeiten auf den Decks 1 und 3 im Untergeschoss des Parkhauses los. Das bedeutet: Rund 300 der 750 Stellplätze fallen bis Mai nächsten Jahres weg, womit sich die Kapazität um etwa 40 Prozent reduziert. Im zweiten Bauabschnitt, der nächsten Sommer in Angriff genommen wird, sind Deck 5 und 6, also die obersten Geschosse im Parkhaus, an der Reihe. Hier werden dann 231 Stellflächen bis etwa November 2018 gesperrt bleiben. Im dritten Bauabschnitt wird Deck 2 instandgesetzt, das sich unter dem Buchhornplatz befindet. Damit fallen voraussichtlich ab Dezember 2018 für ein halbes Jahr 135 Stellplätze weg. Bauabschnitt 4 beginnt im Sommer 2019; das vierte und damit letzte Deck sollte dann im September neu hergerichtet sein.

Neues Konzept für Verkehr und Gestaltung Mit der Sanierung des Parkhauses Altstadt wird auch ein neues Gestaltungs- und Farbkonzept umgesetzt, das bereits in den beiden anderen Parkhäusern zur Anwendung kam. Beleuchtung Gerade Deck 2 werde von Frauen – Stichwort Angstraum – nicht gern genutzt, sagte Norbert Schültke. Mit einer neuen LED-Beleuchtung werden die Parkdecks künftig voll ausgeleuchtet. Der Effekt wird sich durch weiße Farbe an Wänden und Decken sowie hellgraue Fahrspuren noch verstärken.

Bodenbelag Die Asphalt-Fahrbahndecke (außer auf Deck 2, wo Beton verbaut ist) bleibt erhalten. Hier wird nur ein neuer Belag auf PU-Basis auf die Fahrspur aufgebracht, der hell und strapazierfähig ist und zum Gestaltungskonzept passt.

Stellplätze Die derzeit rund 750 Stellplätze im Parkhaus haben in der Regel eine Breite von 2,25 Metern, was für heutige Autos zu schmal ist. Mit der Neugestaltung werden die Stellplätze künftig eine Regelbreite von 2,50 Metern haben, weshalb etwa 50 in Summe wegfallen. 145 Stellplätze, die im ganzen Parkhaus verteilt sind, werden laut Schültke zudem ein "XXL"-Maß für breite Autos wie SUVs haben. Dazu kommen 66 Frauenstellplätze, elf Stellplätze für sogenannte City-Cars, also sehr kurze Autos, sowie zusätzlich Behindertenparkplätze und Eltern-Kind-Stellplätze. 13 Stellplätze für Elektroautos mit Ladesäule runden das Angebot ab.

Leitsystem Künftig wird der Parkhaus-Nutzer nicht nur an der Einfahrt, sondern an jedem Deck und in jeder Fahrgasse darüber informiert, wie viele Stellplätze vor ihm noch frei sind. Obendrein gibt es dann eine sensorgesteuerte Einzelplatzanzeige, sodass der Autofahrer auf einen Blick sieht, welcher Stellplatz angesteuert werden kann. "Das geschieht schon in Vorbereitung auf das autonome Fahren", erklärt Norbert Schültke das moderne Leitsystem. (kck) Mit der Sanierung des Parkhauses Altstadt wird auch ein neues Gestaltungs- und Farbkonzept umgesetzt, das bereits in den beiden anderen Parkhäusern zur Anwendung kam.(kck)

Im letzten Bauabschnitt werden im Herbst 2019 die Ein- und Ausfahrt sowie die Auf- und Abfahrt von Deck 1 bis 4 saniert. Hier wird es ganz zum Schluss der Arbeiten notwendig, das Parkhaus für etwa vier bis fünf Wochen im November ganz zu schließen, was Schültke als "einzigen Wermutstropfen" der ganzen Aktion bezeichnet. "Das kann nur an einem Stück saniert werden. Wir wollen aber vor Beginn der Adventszeit damit fertig sein", versprach er. Das Stadtforum sowie die betroffenen Einzelhändler und Mieter seien bereits informiert.

Bis Mitte 2020 sollen dann auch die Restarbeiten erledigt, die ganze Technik verbaut sein. Bis dahin wird das Stadtwerk am See rund 8 Millionen Euro in die drei Parkhäuser im Stadtzentrum investiert haben, wobei ein Teil dieser Summe kreditfinanziert ist. "Dann ist es legitim, sich mit der Politik über eine Anpassung der Gebührenstruktur zu verständigen", sagte Norbert Schültke. Schließlich habe das Unternehmen eine weitere Baustelle in Friedrichshafen zu finanzieren, die teurer als die Sanierung der drei bestehenden Parkhäuser ist.

Im ersten Quartal 2018 soll das neue Parkhaus neben dem künftigen Sportbad fertig sein. Der Neubau, der rund 420 Stellplätze bietet, schlägt mit Kosten von voraussichtlich 12 Millionen Euro zu Buche. Über die Preisgestaltung hier kann Norbert Schültke noch nichts sagen, zumal noch nicht geklärt ist, wie das kostenpflichtige Parkhaus neben dem derzeit riesigen Gratis-Parkplatz am Bodensee-Center bestehen kann. "Wir sind in Gesprächen mit dem Bodensee-Center", sagte Norbert Schültke gestern dazu.