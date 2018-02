Friedrichshafen Parkgebühren in Häfler Parkhäuser werden teurer

Das Stadtwerk am See erhöht zum ersten Mal nach sieben Jahren die Gebühren in seinen Parkhäusern, um Investitionskosten zu decken. Einzelhändler fürchten leere Innenstadt als Folge.

Das Parken in Friedrichshafen wird teurer: In einer Mitteilung des Stadtwerks am See heißt es, dass die Preise in den Parkhäusern "Am See", "Stadtbahnhof" und "Altstadt" erhöht werden. Es ist die erste Tariferhöhung seit sieben Jahren.

90 statt 70 Cent soll tagsüber eine halbe Stunde Parken ab 1. März in den drei Parkhäusern des Stadtwerks am See kosten. Der Tarif gilt von 7 bis 20 Uhr. Damit weichen die Betreiber der Parkhäuser von der bisherigen Struktur ab, die auf drei verschiedenen Zeiträumen mit jeweils eigenen Preisen basierte. Nachts, also von 20 bis 7 Uhr, kostet das Parken 50 Cent pro Stunde. Dauerparker zahlen ab März vier Euro mehr pro Monat. Ein neues "Werktags-Abo" richtet sich an Arbeitnehmer, die täglich in die Innenstadt müssen. Für 60 Euro (Altstadt) beziehungsweise 55 Euro (Stadtbahnhof) darf das Auto von Montag bis Samstag täglich zwischen 6 und 20 Uhr zwölf Stunden abgestellt werden.

Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Häfler Stadtwerk, trägt die Tariferhöhung mit einer "Qualitätsoffensive" an die Öffentlichkeit: Für ein Gesamtbudget über acht Millionen Euro sind bereits zwei Parkhäuser saniert worden. Die Arbeiten im Parkhaus "Altstadt" sollen laut Sebastian Dix, Sprecher des Stadtwerks, voraussichtlich Ende 2019 fertiggestellt sein. Hinzu kommt das neue Parkhaus "Sportpark", das weitere zwölf Millionen Euro kosten wird. Die umfangreichen Investitionen und die langjährige Preisstabilität sind laut Schültke die Gründe für die Anhebung der Tarife: "In den letzten Jahren hat das Stadtwerk alle Preis- und Lohnsteigerungen bei Betrieb und Instandhaltung der Parkhäuser selbst getragen. Da sind wir inzwischen an der Schmerzgrenze angekommen.“

Den Einzelhändlern bleibt noch die Häfler Münze, die sie ihren Kunden für einen Rabatt am Kassenautomat geben können. Die neuen Gutscheine, die die Münze ersetzen sollen, lassen jedoch auf sich warten: "Die Gutscheine für die Parkhäuser können produktionsbedingt nicht gleich zum 1. März in der Breite ausgeteilt werden", teilt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings, mit.

Parken in der Umgebung

Markdorf: Bei den Preisen für Parkplätze hat Markdorf ein attraktives Angebot: Die Flächen können kostenfrei genutzt werden. Allerdings ist auch dieses Konzept nicht ohne Kritik. Im November 2017 hat der Gemeinderat den Dauerparkern in der Innenstadt den Kampf angesagt. Eine blaue Zone soll das Parken auf zwei Stunden limitieren. Auch Inhaber größerer Einkaufsmärkte wollen bei diesem Konzept mitwirken.

Bei den Preisen für Parkplätze hat Markdorf ein attraktives Angebot: Die Flächen können kostenfrei genutzt werden. Allerdings ist auch dieses Konzept nicht ohne Kritik. Im November 2017 hat der Gemeinderat den Dauerparkern in der Innenstadt den Kampf angesagt. Eine blaue Zone soll das Parken auf zwei Stunden limitieren. Auch Inhaber größerer Einkaufsmärkte wollen bei diesem Konzept mitwirken. Immenstaad: In Immenstaad gibt es Parkplätze wie etwa bei der Linzgauhalle, die kostenfrei sind. Andere Flächen wie die Strandbadstraße kosten eine Tagesgebühr in Höhe von 2 Euro.

In Immenstaad gibt es Parkplätze wie etwa bei der Linzgauhalle, die kostenfrei sind. Andere Flächen wie die Strandbadstraße kosten eine Tagesgebühr in Höhe von 2 Euro. Überlingen: Bei den zentrumsnahen Parkhäusern in Überlingen, die ebenfalls dem Stadtwerk gehören, zahlen Besucher in der ersten halben Stunde nichts. Für insgesamt zwei Stunden bezahlen Autofahrer 3 Euro. Für den gleichen Zeitraum kostet es in Friedrichshafen ab März 3,60 Euro. Erst ab sechs Stunden wird es in Überlingen (11 Euro) teurer als in Friedrichshafen (10,80 Euro).

Bei den zentrumsnahen Parkhäusern in Überlingen, die ebenfalls dem Stadtwerk gehören, zahlen Besucher in der ersten halben Stunde nichts. Für insgesamt zwei Stunden bezahlen Autofahrer 3 Euro. Für den gleichen Zeitraum kostet es in Friedrichshafen ab März 3,60 Euro. Erst ab sechs Stunden wird es in Überlingen (11 Euro) teurer als in Friedrichshafen (10,80 Euro). Ravensburg: In Ravensburg reicht die Preisspanne bei insgesamt sieben Parkhäusern von einem Euro bis 1,50 Euro pro Stunde. Dort ist es damit günstiger als in Überlingen oder in Friedrichshafen. Hinzu kommen kostenfreie Stellplätze, etwa beim Scheffelplatz oder bei der Oberschwabenhalle. Diese sind von der Innenstadt weiter entfernt als die Parkhäuser. (kip)

Das sagen die Häfler Einzelhändler

Die Erhöhung der Parkhaustarife betrifft vor allem die Einzelhändler in der Innenstadt, deren Angestellte sowie deren Kunden. Sie alle befürchten, dass die erhöhten Preise abschreckend wirken.

Petra Schulze von Hörgeräte Müller findet die neuen Tarife der Parkhäuser zu hoch. "In Langenargen gibt es bei den Parkautomaten eine Brötchentaste. Mit der kann man eine halbe Stunde kostenlos parken." Ein ähnliches Konzept wünscht sich Schulze auch für Friedrichshafen. "Wenn Kunden beispielsweise nur schnell etwas bei uns abholen wollen."

"Die erste halbe Stunde sollte kostenfrei sein", meint auch Silvia Taube von der Buchhandlung Fiederer. "Wenn jemand nicht gut zu Fuß ist und nur was abholen möchte, wird derjenige natürlich in der Nähe parken wollen." Diesen Kunden sollte entgegengekommen werden. Taube befürchtet, dass mit dem neuen Konzept die Innenstadt nun "noch leerer" wird.

Werner Kornmann von Optiker Kornmann ist grundsätzlich gegen Parkgebühren in der Innenstadt. Ein Konzept wie in Markdorf hält er für sinnvoll, besonders im Hinblick auf die Konkurrenz: "Mit dem Bodenseecenter herrscht kein ausgeglichener Wettbewerb." Da dort kostenlos geparkt werden kann, sieht Kornmann einen deutlichen Nachteil für die Einzelhändler der Innenstadt.

"Wir hatten schon vorher ein Problem mit den Parkhäusern", sagt Sebastian Jakob vom Seetroll Friedrichshafen. Die Sanierungsarbeiten hätten länger gedauert, als das Stadtwerk angekündigt hätte. "Negative Auswirkungen durch das neue Konzept kann ich mir durchaus vorstellen", so Jakob.

"Eine Tariferhöhung bei den Parkgebühren ist natürlich ärgerlich", meint Stefan Lanz, Vorsitzender vom Häfler Stadtforum. Dennoch erkennt er die wirtschaftliche Notwendigkeit, die zu den Preiserhöhungen geführt hat. Vor allem nach den jüngsten Renovierungen. Außerdem: "Attraktive Parkhäuser tun das ihrige dazu, dass Menschen gerne nach Friedrichshafen in die Stadt und zum Einkaufen kommen", so Lanz.

Lobende Worte für die Arbeit des Stadtwerks findet Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Häfler Stadtmarketings: "Das Stadtwerk hat in den letzten Jahren in Qualität und Erscheinungsbild der Parkhäuser investiert." Das komme auch der Innenstadt zugute. Er glaubt, dass bei einem attraktiven Angebot in der Innenstadt die Höhe der Parkgebühren kaum eine Rolle spielen. (kip)