Friedrichshafen "Park(ing) Day": Tische und Stühle auf Innenstadt-Parkplätze

Lieber öfters zu Fuß, mit dem Rad oder mit Bus und Bahn in die Stadt fahren als mit dem Auto: Dafür warben Mitglieder des Verkehrsclubs Deutschland und Grünen-Politiker mit einer Aktion beim "Park(ing) Day": Stühle und Tische statt Autos standen auf Parkplätzen.

Der grüne Teppich ist ausgerollt. Ein Tisch und Stühle laden zum gemütlichen Verweilen ein. Also ein Ort, um es sich so richtig bequem zu machen – und das mitten in der Innenstadt. Aber an einer Stelle, die eigentlich als Autoparkplatz gedacht ist. Geht das überhaupt? Aber ja. Das hat der gestrige „Park(ing) Day“ bewiesen, an dem sich die Ortsverbände des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der Grünen beteiligt haben.

Park oder Parkplatz? „Innenstädte sind jedenfalls nicht allein zum Parken da. Diese Selbstverständlichkeit wollen wir ins öffentliche Bewusstsein rücken“, sagt Bernhard Glatthaar vom VCD, der es sich zusammen mit Frieder Staerke und Bernhard Will fast provozierend gemütlich gemacht und sich auf die Diskussion mit Anwohnern oder Passanten und auf ein unterschiedliches Meinungsbild zu freuen scheint. Illegal ist die Aktion nicht: „Wir haben für diese Veranstaltung eine Sondernutzungserlaubnis der Stadt“, betont Glatthaar.

Auf Reaktionen müssen die Akteure nicht lange warten. „Das sieht doch gleich viel hübscher aus als ein normaler Autoparkplatz“, sagt eine Dame. „Ich habe für diese Aktion überhaupt kein Verständnis, zumal wir hier sowieso viel zu wenig Parkplätze haben“, moniert hingegen die Inhaberin eines benachbarten Ladengeschäftes und ist verärgert.

„Uns geht es um ein Umdenken und darum, die Innenstädte wieder für Fußgänger und Radfahrer zurückzugewinnen. Das muss nicht zum Nachteil des Einzelhandels sein – ganz im Gegenteil“, sagt Frieder Staerke. Er ist der Meinung, dass eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität letztlich auch die Kunden verstärkt zum Einkaufen animiere. „Das eine tun und das andere nicht lassen, das funktioniert allerdings nicht“, ergänzt Bernhard Glatthaar. „Die Nutzung des Autos muss im innerstädtischen Bereich unattraktiv werden – etwa auch durch eine Forcierung des Öffentlichen Personennahverkehrs“, sagt er. Ein ähnliches Stimmungsbild auch am nicht weniger gemütlichen Tisch der Grünen auf einem Parkplatz in der Metzstraße. „Die Stadt ist nicht nur fürs Auto da, sondern in erster Linie für die Menschen“, sagt Grünen-Bundestagskandidat Markus Böhlen. „Und es muss auch zumutbar sein, für den Einkauf in der Innenstadt mal 20 oder 50 Meter zu Fuß zu gehen.“ Dass in Friedrichshafen zu viele Fläche für Parkplätze verschwendet würden, findet Grünen-Gemeinderätin Regine Ankermann. Sie verweist als Beispiel auf die Parkplätze beim ZF-Forum, die ihrer Ansicht nach auch in die Höhe hätten gebaut werden können. Einen Mangel an innerstädtischen Parkplätzen sieht auch Fraktionskollege Gerhard Leiprecht nicht, was durch den Verkehrsentwicklungsplan belegt sei. Entscheidend für den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn sei eine konsequente Anwendung der „Push & Pull“-Strategie: zum einen Restriktionen gegen den Autoverkehr in Innenstädten – etwa durch Parkplatz-Streichungen, zum anderen durch bessere ÖPNV-Angebote.

Bus und Bahn würden dadurch konkurrenzfähig und attraktiv. Eine „klasse Aktion“, findet Kerstin Andreae, stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag.

Park(ing) Day

Die Idee für einen internationalen "Park(ing) Day" stammt aus den USA und hat sich seit 2005 verbreitet. Der Aktionstag soll Bürger zur verstärkten Nutzung der eigenen Beine, des Fahrrads und öffentlicher Verkehrsmittel anregen, um somit die Innenstädte vom Autoverkehr zu entlasten. Absicht ist es weiter, dieses Anliegen verstärkt ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. In Friedrichshafen haben sich der Ortsverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen am "Park(ing) Day", der gestern weltweit gefeiert wurde, beteiligt. (ghw)