Friedrichshafen Parforceritt durch die Witzkultur

Stermann und Grissemann präsentieren Gags, Gags und noch mehr Gags im Bahnhof Fischbach

Christoph Maria Grissemann und Dirk Stermann: Das langsam alternde Duo trat mit ihrer neuen Show „Gags, Gags, Gags“ im Bahnhof Fischbach auf und ließ ihr Publikum leicht verstört zurück. Über zwei Stunden lang zogen sie alle Register – ein Witz jagte den nächsten, die Gedanken der beiden sprangen so schnell, das man manchmal fürchtete, nicht mehr mitzukommen.

Das Setting: Für eingefleischte Fans wohlbekannt. Es handelt sich um das TV-Studio der Late-Night-Show „Willkommen Österreich“, das Stermann und Grissemann schon seit 2007 im österreichischen Fernsehen moderieren. Schon in den ersten Minuten fliegen den Zuschauern die Gags nur so um die Ohren: Der eine unterstellt dem anderen, auszusehen wie „der erste Kunde beim Lidl am Morgen“ , der andere stellt „den Deutschen“ Dirk Stermann vor als „bizarre Mischung aus Richard Gere und Johannes Heesters“. Während die beiden Moderatoren auf ihre großspurig angekündigten Gäste Josef Hader und Michael Niavarani warten, die aber nie kommen sollten, geht es in der ersten Hälfte des Abends um so ziemlich alle Themen, die derzeit irgendwie im Gespräch sind: Trump, Ukraine, Türkei, Burkas, Djihadisten, FPÖler, immer wieder unterbrochen von skurillen Einspielern aus dem österreichischen Fernsehen, die an Absurdität kaum zu übertreffen sind. Stermann und Grissemann spielen sich die Stichworte zu, mal obszön, mal politisch, mal einfach albern – der Humor aber immer tiefschwarz.

In der zweiten Hälfte kommt es zum jähen Bruch. Weil die angekündigten Talk-Gäste nicht auftauchen und trotz aller Bemühungen kein neuer gefunden wird, weil es Absagen hagelt, wird die Sendung abrupt beendet – und damit auch die Karriere beim ORF. Das Comedy-Duo beginnt in ihrer langen gemeinsamen Vergangenheit zu schwelgen, schließlich arbeiten der Österreicher und der „Deutsche“ schon seit 1987 zusammen. Jetzt wird es böse. „Früher waren wir lustiger“, sagt Stermann. „Stermann kann nichts“, urteilt Grissemann. Er sei außerdem ein „humorloser Rheinländer“. Am Ende setzen sie sich gemeinsam auf die Bühne und preisen Tassen und Bücher von sich an. „Wenn es soweit gekommen ist, dann ist es mit der Karriere vorbei“, hatte Grissemann schon vorher angekündigt.