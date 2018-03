vor 6 Stunden Corinna Raupach Friedrichshafen Open Air mit Limp Bizkit und Dieter Thomas Kuhn

In Friedrichshafen sind im August zwei Open-Air-Konzerte direkt am See hinter dem Graf-Zeppelin-Haus geplant: Am 18. August tritt Limp Bizkit auf, am 19. August Dieter Thomas Kuhn. 4000 Besucher haben auf dem Gelände Platz.