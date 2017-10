Friedrichshafen Oliver Siegemund tritt als Vorsitzender des FC Friedrichshafen zurück

Oliver Siegemund ist als Vorsitzender des FC Friedrichshafen bereits vor Wochen zurückgetreten. Eine angedachte Reise von Fußballkids nach Namibia stieß offenbar auf große Kritik. Der Verein im Häfler Osten wird in diesem Jahr 50 Jahre alt.

Friedrichshafen – Eigentlich hätte der FC Friedrichshafen allen Grund, zu feiern. Vor genau 50 Jahren wurde der Verein gegründet. Doch richtige Feierlaune mag derzeit bei den Vereinsverantwortlichen nicht aufkommen. Wie der SÜDKURIER erfahren hat, ist der bisherige Vorsitzende Oliver Siegemund bereits vor einigen Wochen zurückgetreten. Er war erst im November 2016 gewählt worden und damals mit dem Credo "Gräben durch Wir-Gefühl ersetzen" angetreten.

Doch offenbar sind in den vergangenen Monaten mehr Gräben aufgerissen als zugeschüttet worden. Auf große Kritik stieß demnach ein von Siegemund mit Aufwand und Öffentlichkeitswirkung vorangetriebenes Jugendprojekt. In den Osterferien 2018 wollte der FC-Vorsitzende mit rund 25 Kindern zwischen neun und 12 Jahren eine 12-tägige Reise nach Namibia antreten, um dort Fußball zu spielen, aber auch um den Kindern die Lebenssituation vor Ort näherzubringen. Um Unterstützer und Spender zu gewinnen, hatte Siegemund den Kontakt zu Oberbürgermeister Andreas Brand gesucht, den Häfler Verein "Namibiakids" und auch Ex-OB Martin Herzog, der im südwestafrikanischen Land zeitweise wohnt, mit ins Boot geholt – und bei anderen Anlässen intensiv die Werbetrommel gerührt.

Die Initiative von Siegemund stieß bei Vereinsmitgliedern und Eltern von FC-Jugendkickern auf Unverständnis. "Der Vorsitzende hat sich verrannt. Die Verantwortung ist viel zu groß. Ich würde mein zehnjähriges Kind auch nicht auf eine Fußballfreizeit nach Namibia schicken", sagt etwa ein Mitglied unter vorgehaltener Hand. Aber es gab noch weitere Querelen – zum Beispiel in Bezug auf das vom Vorsitzenden bereits im Sommer angedachte Jubiläumsfest. Als Grund für seinen Rücktritt nennt Oliver Siegemund "neue berufliche Herausforderungen". Dass es gegen sein Namibia-Projekt Vorbehalte gab, halte er für "normal". Siegemund bestätigt, dass die Reifen seines Autos beim Parken nahe des Vereinsgeländes – wie auch weitere Autos – von Nägeln beschädigt worden seien. Es sei aber nicht zu beweisen, ob dies im Zusammenhang mit seiner Vereinstätigkeit stehe.

Derzeit wird der Verein kommissarisch von Udo Dewald, Ralf Palt und Kai Nopper geführt. "Wir wollen einfach in Ruhe arbeiten", versucht auch Dewald, den Ball flach zu halten. Mit einer Versammlung des Vereins und der Wahl eines neuen Vorsitzenden könne erst in drei bis sechs Monaten gerechnet werden. Man freue sich aber, dass man mit Kai Nopper ein FC-Urgestein für das Engagement im Vorstand gewonnen habe. "Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, in einem künftigen Vorstandsteam tätig zu sein – allerdings stehe ich nicht für den Vereinsvorsitz zur Verfügung", bestätigt Nopper auf telefonische Anfrage. Er sieht als "Nachbar" – Nopper ist Leiter der Gesamtschule Schreienesch – auch Potential für eventuelle Synergieeffekte. Dass eine Kooperation mit der Schreieneschschule dem Verein sehr gut täte, diese Meinung vertritt auch Karl König, der dem Verein fast 40 Jahre als Vorsitzender vorstand. "Gerade im Hinblick auf den so dringend benötigen dritten Rasenplatz", sagt er.

Nur mit viel Glück konnte die Erste Fußballmannschaft des FC als Tabellenletzter in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Kreisliga A vermeiden. In der laufenden Saison läuft es für die junge Mannschaft unter Trainer Damir Alihodzic wieder etwas besser, so dass man hofft, die Klasse halten zu können. Und man ist stolz darauf, weiterhin alle Jugendmannschaften besetzen zu können. "Unser oberstes Vereinsziel bleibt, vielen Kindern und Jugendlichen im Häfler Osten die Möglichkeit zu geben, ihren Sport auf unserer schönen Anlage wohnortnah betreiben zu können", legt Udo Dewald die Prioritäten klar fest.

Sorgen macht Dewald die finanzielle Lage des Vereins. Mit 48 Euro Jahresbeitrag im Fußball-Jugendbereich liegt man etwa bei der Hälfte des von der Stadt vorgeschlagenen Vereinsbeitrags. Dass es höchste Zeit sei, hier etwas zu ändern, darüber herrsche im kommissarischen Vorstandsteam Einigkeit, sagt Dewald. "Ein Verein ist kein Selbstbedienungsladen", sagt er und plädiert für einen Jugendbeitrag in Höhe von 99 Euro. Dieser Betrag sei "angemessen und zeitgemäß". Der Verein brauche das Geld für die Aufrechterhaltung des Betriebs, auch um den Übungsleitern wenigstens ihre finanziellen Aufwendungen zu ersetzen. Und wie sieht es mit einer Feier des 50. Vereinsjubiläums aus? "Uns schwebt im kommenden Frühjahr ein kleines, aber feines Fest vor, das zu unserem Verein passt", sagt Udo Dewald.

50 Jahre

In Laimnau fing alles an. Gegründet wurde der FC Friedrichshafen am 6. Dezember 1967 unter dem Vorsitzenden Martin Keller im "Paulinenhof". 1969 erfolgte der Umzug auf den Sportplatz in Lochbrücke. Eine erste Hütte wurde aus dem Holz alter Strandbad-Umkleidekabinen zum Schnäppchenpreis von 111 Mark aufgestellt. In den 70er Jahren begannen die Verhandlungen mit der Stadt Friedrichshafen um ein Sportgelände im Stadtgebiet. Im Oktober 1987 wurde das Vereinsheim in der Steinbeisstraße eingeweiht, nicht zuletzt dank des unermüdlichen Engagements und 8000 geleisteter Arbeitsstunden der Mitglieder. Im gleichen Jahr wurden das Stadion am Berufsschulzentrum und ein benachbarter Kunstrasenplatz ihrer Bestimmung übergeben – damit waren auch die Voraussetzungen für einen ordentlichen Spielbetrieb gegeben. Geprägt wurde der FC in erster Linie durch Karl König, der dem Verein fast 40 Jahre als Vorsitzender vorstand – und ihn von einem reinen Fußballclub zu einem Verein mit mehreren Abteilungen machte. Die Prioritäten liegen nicht nur im Wettkampfsport, sondern vor allem auch im Breiten-, Jugend- und nicht zuletzt im Senioren- und Gesundheitssport. (ghw)