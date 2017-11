Friedrichshafen Olga Grjasnowa gibt dem Leiden in Syrien eine Stimme

Leise und eindringlich las die Schriftstellerin im Kiesel aus ihrem neuen Roman "Gott ist nicht schüchtern".

Eine halbe Million Tote, Hunderttausende gefoltert und vergewaltigt, fünf Millionen auf der Flucht – dass der syrische Bürgerkrieg mehr ist als Flüchtlingskrise, überfüllte Auffanglager und Ressentiments gegenüber einer fremden Kultur, schildert Olga Grjasnowa in schnörkelloser, eindringlicher Sprache in ihrem Roman „Gott ist nicht schüchtern“. Angesichts der humanitären Katastrophe und vor dem Hintergrund der Fluchterfahrung ihrer jüdischen Großmutter, gibt sie der anonymen Masse Schutzbedürftiger zwei Gesichter: Das der erfolgreichen Schauspielerin Amal, die nach der Teilnahme an Demonstrationen gegen das Regime gefangengenommen und gefoltert wird; und das des Arztes Hammoudi, auf den nach seinem Studium in Paris eine steile Karriere wartet. Doch als er nach Damaskus reist, um seinen Pass verlängern zu lassen, macht ihn seine Nähe zu Europa verdächtig und er wird am Verlassen des Landes gehindert. Ihrem privilegierten Leben in der Oberschicht wird mit einem Schlag die Grundlage entzogen und beide finden sich auf Schlauchbooten wieder, im Gepäck nur die Hoffnung auf ihr nacktes Überleben.

Leise, zunächst zu leise, liest die zerbrechlich wirkende junge Frau. Liest von Amal, in deren Brustkorb sich während der Demonstration die Angst eingenistet hat, die beschließt, trotzdem auf dem öffentlichen Platz in Damaskus zu stehen, komme was wolle: „Keiner dachte wirklich daran, das Regime zu stürzen, es ging lediglich um Reform, kleine Zugeständnisse seitens der Herrscher“.

Denn die Menschen hatten die Zustände satt und hatten es vor allem satt, nicht darüber sprechen zu dürfen. „Sie umfasst mit der rechten ihre linke Hand, um das Zittern zu stoppen. Niemand weiß, was als Nächstes passieren wird.“ Eine Frau mit Camcorder geht vor ihr zu Boden. „Plötzlich bricht das Blut von überall hervor, es kommt durch ihren Mund und ihre Nasenlöcher.“ Es klebt an Amals Händen, Kleidern Schuhen.

Als Verletzte selbst in Krankenhäusern ermordet werden, müssen Ärzte improvisieren und Hammoudi versucht lange Zeit, unter Lebensgefahr zu helfen. Erst als der IS einmarschiert, um die zu ermorden, die für die Demokratie demonstrierten, entschließt auch er sich zur Flucht und wartet auf die Fahrt im Gummiboot. „Vor Hammoudi steht ein kleiner Junge mit einer dunklen Lockenmähne und blauen Augen. Der Junge starrt ihn an und fragt ihn schließlich: „Werden wir sterben?“ Bereits nach diesen wenigen Passagen tendiert man zu einem anderen Titel für das Buch: „Gott ist alles egal“, wäre ob der Grausamkeiten passender als „nicht schüchtern“.

Sie hoffe, sagt die Autorin, dass ihre Beschreibungen von Damaskus, von den Verhältnissen in Syrien, korrekt seien und ihre Unsicherheit lässt sie noch leiser sprechen als zuvor. Sie basieren auf Filmen, Berichten, Interviews, die sie in Deutschland und in der Türkei mit Betroffenen geführt hat. Selber dort war sie nie. Ein junger syrischer Flüchtling meldet sich am Freitagabend zu Wort. Es stimme alles, was sie geschrieben habe, er wolle sich bei ihr bedanken. Später wird Mahmoud zusammen mit seinem Freund Mohammed, draußen beim Drehen einer Zigarette, seine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass der Roman gekauft wird, dass sich die Deutschen für ihre Geschichte interessieren. Mohamed sagt: „Könnte ich besser Deutsch, ich würde eine ähnliche Geschichte schreiben.“

Olga Grjasnowa, 1984 in Baku geboren, hat die russische, die aserbaidschanische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie kam im Alter von elf Jahren als russisch-jüdische Einwanderin nach Deutschland und hat Kunstgeschichte, Slawistik und literarisches Schreiben studiert. Mit „Gott ist nicht schüchtern“ veröffentlicht sie ihren dritten Roman. Zusammen mit ihrem syrischen Ehemann lebt sie in Berlin.