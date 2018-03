Eine Marketing-Aktion der Lufthansa-Tochter Eurowings schürte dieser Tage Hoffnungen in Friedrichshafen. Während der finalen Abstimmung über ein neues Flugziel auf dem kommenden Winterflugplan machte am Dienstag jedoch ein anderer Flughafen das Rennen.

Ein klassisches "Like" für Cork, ein Herz für Kosice, ein "Wow"-Smiley für Friedrichshafen: Über Reaktionen zu einem Facebook-Livevideo ließ Eurowings am Dienstagnachmittag über ein neues Flugziel abstimmen. Wie bereits am Ende der ersten Abstimmungsrunde landete der Bodensee-Airport dabei allerdings auf dem dritten Platz. Mit den Worten "Bis bald in der Slowakei" verkündete Eurowings kurz darauf den Sieger: Kosice.

Insgesamt rund 30.000 Nutzer beteiligten sich an der Abstimmung. Mehrere Tausend Stimmen waren bereits abgegeben, als das Video vorübergehend nicht mehr erreichbar war. Neben dieser Unterbrechung hinterließ auch das Abstimm-Prozedere selbst offenbar manchen Teilnehmer ratlos. Darauf lassen zahllose Kommentare unter dem Video schließen, die schlicht aus der Nennung einer der drei Städte bestehen.