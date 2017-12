Friedrichshafen Noch kein Beschluss zu Hamburg-Flügen

Die dänische Fluggesellschaft Sun Air liebäugelt mit Flügen von Friedrichshafen aus nach Hamburg und Düsseldorf. Ein endgültiger Beschluss steht aber noch aus.

Flughafen-Chef Claus-Dieter Wehr hatte am Dienstag eine Entscheidung der Fluggesellschaft Sun Air erwartet. Mit dieser steht er in engen Verhandlungen, um wieder Verbindungen nach Hamburg und Düsseldorf in den Flugplan des Friedrichshafener Flughafens zu bekommen. Doch einen endgültigen Beschluss von Sun Air gab es am Dienstag nicht, wie Andreas Humer-Hager, Sprecher des Flughafens, auf Anfrage des SÜDKURIER sagte. "So schwer es auch uns fällt, benötigen wir noch etwas Geduld", teilte Humer-Hager weiter mit.