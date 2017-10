Im Kiesel kann man wieder selber auf der Bühne stehen: Das theaterpädagogische Angebot hat noch einige freie Plätze!

Nicht nur Theater sehen, sondern sich selber auf der Bühne ausprobieren: Geschichten erfinden, Szenen proben, an Kostümen und Bühne feilen und natürlich sein Können vor Publikum unter Beweis stellen – ab sofort ist das im Kiesel im k42 wieder möglich!

Die Theaterspielclubs treffen sich zu festen Terminen, um über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten eine eigene Theaterinszenierung zu erarbeiten und diese dann im Kiesel unter professionellen Bedingungen zur Aufführung zu bringen.

Der Theaterspielclub 10+ für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren ist in dieser Spielzeit zum ersten Mal im Programm des Kulturbüros. Vom 14. Oktober bis zum 04. November proben die Teilnehmer/innen an insgesamt sechs Terminen jeweils drei Stunden unter der Leitung von Theaterpädagogin Claudia Mayer. Bereits einige Tage früher, am 11. Oktober, beginnen die Proben des Theaterspielclubs 13+ für Jugendliche ab 13 Jahren mit Theaterpädagoge und Atem-, Sprech- und Stimmlehrer Josef de Jong. Die Proben sind immer mittwochs von 17 – 19 Uhr im Kiesel. Die Premiere ist für Mai 2018 vorgesehen. Der Theaterspielclub 16+, der in der letzten Spielzeit mit der turbulenten Inszenierung „Hier kommt Kurt“ für Aufsehen sorgte, ist bereits ausgebucht. Der Theaterspielclub 19+ richtet sich an alle zwischen 19 und 35 Jahren und beginnt im April 2018 unter der Leitung von Theater- und Kunstpädagogin Alexandra de Jong. Geprobt wird donnerstags von 19:30 – 22:00 Uhr. Die Premiere ist für Herbst 2018 geplant. Eine vorherige Anmeldung für die Clubs ist erforderlich im Kulturbüro unter Telefon 0 75 41/2 03 33 09 oder c.engemann@friedrichshafen.de.

Wer sich (noch) nicht für einen längeren Zeitraum festlegen möchte, für den eignen sich die zahlreichen Workshops zu unterschiedlichen Themen: Von Improvisations- über Clowntheater bis hin zu Vokalimprovisation richten sie sich an unterschiedliche Altersstufen. Einige dauern nur wenige Stunde, manche erstrecken sich über zwei Tage. Spaß machen sie alle!

Das komplette Programm ist zu finden auf www.kultur-friedrichshafen.de.

Karten für die Workshops sind auch erhältlich an der Vorverkaufskasse im GZH unter Telefon 0 75 41/28 84 44.