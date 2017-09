Friedrichshafen Nikolai Gersak spielt beim Orgelherbst

In St. Nikolaus interpretiert er an diesem Sonntag unter anderem eine Widor-Symphonie.

Das zweite Konzert des Orgelherbstes findet am Sonntag, 17. September, um 18 Uhr in St. Nikolaus in Friedrichshafen statt. Nikolai Gersak, Organist und Chorleiter der Kirche, spielt Werke aus Barock, Romantik und Moderne.

Einleitend steht das „Halleluja-Präludium“ des deutschen Spätromantikers Franz Schmidt auf dem Programm, gefolgt von Johann Sebastian Bachs Bearbeitung des Konzertes a-moll für 2 Violinen und Orchester von Antonio Vivaldi. „Miroir" von Ad Wammes, eine minimalistische Komposition der Neuzeit, ist das moderne Zwischenstück, bevor die 5. Symphonie von Charles-Marie Wider mit der berühmten Schlusstoccata auf der bestens dafür geeigneten Woehl-Orgel erklingt.

Nikolai Gersak ist seit 17 Jahren in Friedrichshafen Kantor und geht einer regen Konzerttätigkeit als Organist nach. So spielte er dieses Jahr unter anderem in der Philharmonie St. Petersburg und drei Abende als Stummfilmbegleiter an der Philips-Orgel im Kino Babylon in Berlin (Bild).

Karten für 8/6 Euro gibt es ab 17.30 Uhr an der Abendkasse.