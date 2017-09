Friedrichshafen Nikolai Gersak brilliert beim Orgelherbst

An der großen Woehl-Orgel in St. Nikolaus interpretiert der musikalische Leiter der Konzertreihe unter anderem eine Sinfonie von Widor

Das zweite Konzert beim Orgelherbst gab der musikalische Leiter der Konzertreihe: Nikolai Gersak. In einem abwechslungsreichen Programm zeigte der Organist an seinem Hausinstrument einmal mehr die klangliche Vielfalt der Woehl Orgel in St. Nikolaus auf. Zu Beginn im vollen Werk, mit vollgriffigem Spiel und passender "Zigeuneragogik" bei den Akkordfolgen, das Präludium D-Dur vom österreichischen Spätromantiker Franz Schmidt.

Reizvoll fand J.S. Bach die Stilmittel des italienischen Orchesterkonzerts auf der Orgel nachzuahmen. Seine Übertragung des Konzerts a-moll für zwei Violinen, Streicher und Basso Continuo von Vivaldi auf sein Lieblingsinstrument gehört zu den interessantesten Werken dieser Gattung. In den beiden Ecksätzen in Ritornell-Form gelang Gersak in farbenreicher Registrierung ein lebendiger Tutti-Solo-Wechsel. Zusätzliche Bewegungsimpulse, spielerische Episoden, flüssiger Pedalpart, alles immer schwungvoll und lebhaft präsentiert, führten zu einer heiteren Tonsprache. In ruhigem Tempo, gut abgesetzten Themeneinsätzen, standen sich die beiden "Violinen" und das Tutti im Mittelteil gegenüber. "Ohne Pedal, auf zwei Manualen zu spielen" lauschte man klangschönen Terzparallelen in diesem kantablen italienischen Duett.

Als Beispiel heutiger Orgelmusik folgte mit "Miroir" ein minimalistisches Werk des holländischen Komponisten Ad Wammes aus dem Jahr 1989. Mit faszinierender Lockerheit spielte Gersak mit der rechten Hand in jedem der 140 Takte eine repetierende Begleitfigur in rascher Motorik. Dazu kamen auf Manual oder Pedal in einer Art "Cantus firmus" lang ausgehaltene Töne, kleine Melodien, Floskeln, immer in tänzerischer Rhythmik ausgespielt. Zusammen mit der schimmernden Registrierung entstand ein hypnotischer Effekt, ähnlich wie sich Licht im Glas spiegelt. Was für ein tolles Stück – und so fein wiedergegeben!

Mutig, aber dafür umso schöner, nicht nur die "Toccata", also den Ohrwurm aus der fünften Orgelsinfonie von Charles-Marie Widor zu spielen, sondern alle fünf Sätze aufzuführen. Dies kommt dem "Erfinder" dieser Musikgattung auch viel näher, wollte er doch die Form mit mehreren Sätzen und Klanglichkeit der romantischen Orchestersinfonie auf die Orgel als ebenbürtigen Klangköper übertragen. Dazu kommt, dass das Schwellwerk der großen Woehl-Orgel in Registerwahl und Intonation sich an den Instrumenten des berühmten Orgelbauers Aristide Cavaillé-Colls orientiert und somit besonders für "französische" Orgelmusik, insbesondere die Widor Sinfonien, geeignet ist.

In großem Zusammenhang steuerte Gersak mit dem marschartigen Moll-Thema und seinen vielfältigen Variationen auf den strahlenden F-Dur Schlussakkord im Allegro vivace zu. Die dynamische Steigerung im zentralen Scherzando-Abschnitt gipfelte im überwältigenden Rausch mit dreifachem Forte. Der zweite Satz, wieder ideenreich registriert, lebte vom leichten Scherzo-Charakter. In den langsamen Sätzen entstand mit filigranem Spiel, leuchtenden Mittelstimmen über klangvollen Orgelpunkten eine entrückte, gelöste Stimmung. Mit viel Energie, Triumphgesang im Doppelpedal, angemessenem Tempo erfüllte der Klang der Toccata den großen Kirchenraum.