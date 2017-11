Friedrichshafen-Ailingen Neunjährige aus Ailingen erlebt als Balltragekind großes Fußballkino hautnah mit

Die fußballbegeisterte Kimberly Bießenberger, TSG Ailingen, war Balltragekind beim DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen FC Bayern München und durfte zusammen mit Schiedsrichter Felix Zwayer den Spielball auf das Feld tragen. Dies teilt der stolze Vater Manuel Melzer mit.

Kein Tag wie jeder andere: Der Kracher der zweiten Pokalrunde Bayern gegen Leipzig versammelte Millionen Fans vor den TV-Schirmen und bot auf dem Rasen der Red-Bull-Arena großen Sport. Boateng, Robben und Co. schlüpften für dieses Match ausnahmsweise nicht in ihr typisches knallrotes Trikot. Dafür aber Kimberly Bießenberger aus Ailingen.

Die Neunjährige mit Blondschopf und verschmitztem Lächeln war das Balltragekind dieses Top-Spiels. Und wie lief ihr besonderer Abend ab? Noch knapp eine Stunde bis zum Spiel. „Ein bisschen wie das Warten auf Weihnachten“, dachte sich Kimberly und so langsam stieg ihr Puls. „Wir haben gedacht, das kann nur irgend so eine Fake-News sein, bis wir realisiert haben – das mit der Einladung nach Leipzig ist wirklich wahr“, blickt Kimberlys Papa, Manuel Melzer, mit etwas müden Augen zurück. Er hat sich mit seiner Tochter um 6.30 Uhr in Friedrichshafen in den ICE gesetzt. „Für uns ist das ein Riesending. Kimberly spielt in der E-Junioren bei der TSG Ailingen, ich bin dort Junioren-Trainer. Und wir beide sind natürlich Bayern-Fans durch und durch“, erzählt Melzer.

Pfiff in den Katakomben

Dann war es soweit. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, dröhnte es durch die Arena. Die Leipzig-Fans stimmten den unvermeidlichen „Evergreen“ an und wollten die besungenen Beinkleider als Trophäe. In den Katakomben ertönte derweil ein Pfiff. Felix Zwayer bat zur Aufstellung im Spielertunnel. Für Kimberly war die Zeit des Wartens vorbei. Sie war genauso glücklich wie aufgeregt. Nur einen einzigen Wermuts-Tropfen gab es. Ihr Lieblingsspieler Thomas Müller hatte sich beim letzten Bundesligaspiel in Hamburg verletzt. Aber da gibt es ja noch Lewandowski. Die personifizierte Torfabrik der Bayern.

Viel Zeit zu überlegen blieb nicht mehr. Denn schon ging es hinaus ins gleißende Scheinwerferlicht. Zigtausende sangen. Eine atemberaubende Kulisse. Die TV-Kameras surrten. Kimberly brachte den Ball, eskortiert von den Stars aus München und Leipzig, in den Mittelkreis, spurtete zwar ein bisschen zu früh zurück, machte aber trotzdem einen tollen Job. Dann noch Shakehands mit den Mannschaftsführern. Höfliche Verbeugung und schon ging's mit breitem Lächeln zurück zu Papa Manuel Melzer auf die Tribüne.