Friedrichshafen Neunjährige Lucy spendet 30 Zentimeter ihrer Haare für krebskranke Kinder

Lucy Eberhard aus Friedrichshafen setzt ein Zeichen: Das neunjährige Mädchen hat sich ihre lange Haare abschneiden lassen und unterstützt damit ein krebskrankes Kind.

Noch vor Kurzem hatte Lucy Eberhard taillenlange Haare, jetzt trägt die Neunjährige ihr Haar kinnlang. Etwa 30 Zentimeter ihrer Haarpracht hat sie gespendet, damit daraus eine Perücke werden kann. Lucy möchte so einem Kind, das seine Haare durch Krankheit verloren hat, das Leben ein bisschen schöner machen.

"Im Fernsehen habe ich einen Werbespot mit einem krebskranken Kind gesehen", erzählt Lucy, "Ich wusste bis dahin nicht, dass auch Kinder Krebs bekommen können. Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht." In der Familie wurde das Thema daraufhin intensiv besprochen – auch die Nebenwirkungen einer Krebsbehandlung. "Lucy war sehr froh, gesund zu sein, aber sie wollte gerne etwas für die kranken Kinder tun. Sie wusste nur noch nicht, was das sein könnte", sagt ihre Mutter Yvonne Eberhard. Durch eine Anzeige von Frisörin Olivia Bucher von "Kertu Friseure" in Friedrichshafen erfuhr Lucy von der Möglichkeit, Haare für Kinder-Perücken zu spenden. Lucy dachte sich: "Es muss schrecklich sein, wenn man so krank ist und auch noch komisch angeschaut wird, weil man keine Haare hat." Zumindest dagegen wollte und konnte sie etwas tun.

"Es war ganz allein ihre Entscheidung", sagt Lucys Mutter, "Sie hing immer sehr an ihren Haaren und ließ immer nur die Spitzen schneiden. Man musste um jeden Zentimeter kämpfen. Aber als sie ihren Entschluss gefasst hatte, ging sie sehr zielstrebig vor." Lucys Haare waren lang genug für eine Spende und auch die Qualität stimmte. Bei Olivia Bucher bekam sie dann einen Termin. "Wir arbeiten seit zwei Jahren mit dem Verein "Die Haarspender" in Wien zusammen", erklärt die Friseurin. "Da sieht man auch, was mit den Haaren passiert." Buchers Beitrag besteht darin, dass sie – sofern die Haare für eine Spende geeignet sind – bei einer Haarspende auf die Bezahlung für den Haarschnitt verzichtet und den Versand übernimmt. "Es kommen eigentlich jede Woche Haarspender zu mir", sagt sie und wünscht sich: "Es dürften schon noch ein paar Friseure mehr mitmachen."

Ihre Kurzhaarfrisur gefalle ihr und habe einige Vorteile, sagt Lucy: "Ich brauche beim Sport kein Haargummi mehr und schneller gewaschen und geföhnt sind sie auch." Trotzdem will sie die Haare jetzt wieder wachsen lassen: "In zweieinhalb Jahren könnten sie wieder lang genug für eine Spende sein", sagt die Neunjährige.

Nur ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder Phil wussten von Lucys Vorhaben: "Als Oma meine kurzen Haare gesehen hat, ist ihr das Gesicht stehen geblieben. Aber als ich erzählt habe, warum ich das gemacht habe, war sie sehr stolz auf mich." Es sei auch gar nicht schlimm gewesen, die Haare abschneiden zu lassen, fügt sie hinzu: "Bei mir wachsen die ja wieder nach und es tut auch gar nicht weh."