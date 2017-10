Friedrichshafen Neues Häfler Freibad wird 2018 nachgebessert

Die Stadtverwaltung von Friedrichshafen reagiert auf eine Mängelliste eines Bürgers zum Fischbacher Bad. Änderungen an den Umkleidekabinen soll es bereits zur nächsten Saison geben.

Friedrichshafen – Das neue Freibad in Fischbach sorgt trotz starker Nachfrage nicht bei allen Besuchern für ungetrübten Badespaß. Bereits Ende September ließ Werner Giray aus Ailingen dem SÜDKURIER eine lange Liste mit tatsächlichen oder vermeintlichen Missständen zukommen. Die meisten der elf Punkte betreffen die Umkleideräume. Aber auch der Kassenbereich und die Lage der Duschen im Außenbereich geben ihm Anlass zur Kritik. Inzwischen hat die Stadtverwaltung Friedrichshafen Stellung genommen und einige Nachbesserungen für die nächste Saison in Aussicht gestellt.

Konkret bemängelt Giray, das der Kassenautomat länger außer Betrieb gewesen sei. Zudem sei die Gruppentüre durch den Gastronomen offen festgebunden worden, sodass sich angeblich viele Badegäste in das Bad schleichen konnten, ohne dafür zu bezahlen. Den zeitweisen Ausfall des Automaten bestätigt die Stadt. Das Problem sei mittlerweile aber behoben. Die Gruppentüre sei neben ihrer Funktion als barrierefreier Zugang vor allem auch Anlieferzone für die Gastronomie. Die Tür müsse gelegentlich für die Warenanlieferung offen gehalten werden, sei aber von der Kasse aus einsehbar, sodass keine Gäste unbemerkt in das Bad gelangen konnten, stellt die Stadt klar.

Dass die Öffnungszeiten verkürzt worden wären, weist Pressesprecherin Monika Blank zurück. "Das Freibad war bis zum Saisonende werktags von 7 bis 20 Uhr geöffnet." Dass es nächstes Jahr Änderungen geben könnte, sei jedoch nicht auszuschließen. „Wir werden die Öffnungs- und Saisonzeiten für 2018 erneut überprüfen, auch mit Blick auf die Nachfrage“, so Blank.

Die Hauptkritik trifft die Umkleideräume und Duschen. Hier fehlen laut Werner Giray Kleiderhaken. An den Haarföhnen gebe es keine Sitzgelegenheiten, was vor allem für ältere Menschen beschwerlich sei. Zudem seien die Spinde zu klein und es gebe nur eine geschlossene Umkleidekabine, die aufgrund ihrer Doppelfunktion als Wickelraum oft belegt sei. In den Duschen und der Umkleide werde durch die offene Gestaltung die Intimsphäre nicht gewährleistet. „Es kann peinlich sein, wenn etwa ein Chef im Adamskostüm durch seine Mitarbeiter begutachtet wird“, moniert Giray. Die Stadt gibt ihm indes nur teilweise recht. So hätten Mitarbeiter des Freibades oft bemerkt, dass die Kabine nicht gebraucht werde. Die Spinde hätten außerdem eine Standardgröße, wie sie in vielen anderen Bädern auch verwendet würden. Dass es im Freibad an Kleiderhaken und Sitzgelegenheiten fehlt, wurde erkannt. "Da werden wir 2018 nachbessern," versprach Monika Blank. Auch die Problematik mit der fehlenden Intimsphäre sei aufgenommen worden. "Auch hier wird es in der nächsten Saison Änderungen geben. Dazu sind wir auch mit den Architekten im Gespräch", bestätigt Blank. Konkrete Pläne gab es auf Nachfrage allerdings noch nicht. Dass die Badegäste auf dem Weg vom See zu den Schwimmbecken kein Fußbecken durchlaufen, sei im Übrigen kein Problem, sagt Blank.