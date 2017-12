Wirtschaft Neuer Chefkontrolleur: Franz-Josef Paefgen wird ZF-Aufsichtsratschef

Franz-Josef Paefgen tritt die Nachfolge von Giorgio Behr als Vorsitzender des ZF-Aufsichtsrats an. Das teilt das Unternehmen mit. Der ZF-Aufsichtsrat habe dies auf einer außerordentlichen Sitzung am heutigen Montag beschlossen.

Paefgen gilt als ausgewiesener Automobilexperte und gehört dem Gremium seit 2008 an. „ZF hat die Herausforderungen der Automobilindustrie mit einer Langfrist-Strategie erfolgreich angenommen und in den vergangenen Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen“, sagt der 71-jährige Paefgen.

„Die Gesellschafter begrüßen die Berufung von Paefgen mit seiner ausgewiesenen Expertise an die Spitze des Kontrollgremiums“, erklären der Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen, Andreas Brand, als Vertreter der Zeppelin-Stiftung und Joachim Meinecke als Vertreter der Ulderup-Stiftung.

Branchenexperte Paefgen war seit 1976 in verschiedenen Führungspositionen in der Automobilindustrie tätig. So gehörte er von 1995 bis 2002 dem Vorstand der Audi AG an, seit 1997 als Vorstandsvorsitzender. Von März 2002 an war er verantwortlich für die Marke Bentley und als Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG zudem für die Konzern-Forschung und die Motorsportaktivitäten des Volkswagen-Konzerns. Von 2003 bis 2005 leitete Paefgen die Bugatti Engineering GmbH. Ab 2007 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2011 war er Präsident der Bugatti Automobiles S.A.S. sowie der Bugatti International S.A.

„Es ist wichtig, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt und wir uns auf das Geschäft und den anstehenden Transformationsprozess in der Automobilindustrie konzentrieren“, sagt Paefgen. „Dazu möchte ich als Aufsichtsratsvorsitzender meinen Beitrag leisten.“

Giorgio Behr bleibt dem Aufsichtsrat noch bis Jahresende als einfaches Mitglied erhalten, so dass das Gremium beschlussfähig bleibt. Danach muss ein neues externes Mitglied gefunden werden.

Der angestrebte Generationswechsel wird durch die Personalie nicht erreicht: Der 69-jährige Behr wird durch einen Mann ersetzt, der zwei Jahre älter ist.