Wirtschaft Neuer Chefkontrolleur: Franz-Josef Paefgen soll bei ZF für Ruhe sorgen

Franz-Josef Paefgen tritt die Nachfolge von Giorgio Behr als Vorsitzender des ZF-Aufsichtsrats an. Das teilt das Unternehmen mit. Der ZF-Aufsichtsrat habe dies auf einer außerordentlichen Sitzung am Montag beschlossen. Der 71-jährige ehemalige Audi-Chef soll den Machtkampf beim Autozulieferer entschärfen.

Mit der Präsentation eines neuen Aufsichtsratschefs haben sich die Eigner von Deutschlands drittgrößtem Automobilzulieferer ZF etwas Luft im schwelenden Richtungsstreit innherhalb des Unternehmens verschafft.

Wie ZF am Montag mitteilte, wurde der langjährige Automobilmanager Franz-Josef Paefgen auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung zum neuen Chef-Kontrolleur des 140 000-Mitarbeiter-Unternehmens gewählt. Paefgen folgt in seinem Amt auf den Schweizer Industriellen Giorgio Behr. Dieser war Mitte vergangener Woche überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Er wolle "Veränderungen nicht im Wege stehen", führte Behr damals in einem Schreiben an die ZF-Mitarbeiter aus. Die Aussage war im Nachhinein dahingehend gedeutet worden, dass er die Abberufung von ZF-Chef Stefan Sommer aus dem Aufsichtsrat heraus nicht aktiv mitbetreiben wolle. Sommer befindet sich derzeit in einer Auseinandersetzung um strategische Fragen mit Vertretern der ZF-Eigner – der Ulderup-Stiftung und der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen. Letztere wird von Oberbürgermeister Andreas Brand vertreten.

Außerdem führte Behr damals an, er ziehe sich "im Sinne einer konsequenten Verjüngung des Aufsichtsrats" zurück. Zumindest dieses Ziel wurde durch die Wahl des Ex-Audi-Chefs Paefgen verfehlt. Behr ist aktuell 69, sein Nachfolger Paefgen 71 Jahre alt.

Paefgen hat sein Mandat nur bis zum 21. März - Wiederwahl unsicher

Zunächst jedenfalls ist der ehemalige Audi-Chef Paefgen auch nur eine Zwischenlösung, da sein bisheriges Mandat – wie das aller seiner Aufsichtsratskollegen – am 21. März 2018 ausläuft. Nach der Entlastung durch die Hauptversammlung tritt das Gremium am selben Tag erneut zusammen und wählt seinen Aufsichtsratschef. Dass dies wieder Paefgen ist, ist unsicher.

Die Personalie zeigt unter welchem Zeit- und Handlungsdruck die Beteiligten nach dem Rückzug Behrs standen, um das Führungsvakuum an der Spitze des ZF-Kontrollgremiums zu füllen. "Wir brauchten eine schnelle Lösung bei dieser Angelegenheit", heißt es aus Unternehmenskreisen. Paefgen sei in der Branche gut vernetzt und einer, der wisse wie die Aufsichtsratsarbeit funktioniere. Das spreche für ihn. Außerdem habe "er sich bereit erklärt, den Job zu machen", sagte die Quelle.

Als direkte Konsequenz auf den Behr-Rücktritt hatte Zeppelin-Rats-Chef Brand Mitte vergangener Woche erklärt, man sei "auf diese Veränderung vorbereitet" und werde "unverzüglich aus seiner Mitte einen neuen Vorsitzenden wählen".

Sie begrüßten die "Berufung von Dr. Paefgen" zum neuen ZF-Hauptkontrolleur erklärten Andreas Brand, als Vertreter der Zeppelin-Stiftung, sowie Joachim Meinecke als Vertreter der Ulderup-Stiftung denn auch gestern via Medienmitteilung.

"Wichtig, dass wieder Ruhe einkehrt"

Paefgen betonte, es sei nun "wichtig, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt und wir uns auf das Geschäft und den anstehenden Transformationsprozess in der Automobilindustrie konzentrieren“. „Dazu möchte ich als Aufsichtsratsvorsitzender meinen Beitrag leisten“, sagte er. Sein Vorgänger Giorgio Behr, war für Medienanfragen nicht erreichbar. Nach Informationen des SÜDKURIER hat er sich – obwohl noch ofizielles Mitgleid im ZF-Aufsichtsrat – weitgehend zurückgezogen. An der kommenden Gremiensitzung am 12. Dezember wird er Kreisen zufolge nicht teilnehmen. Auch an der Aufsichtsratssitzung am Montag war er nicht zugegen. Er weilte seinem Büro zufolge in der Schweiz.

Sein Nachfolger Paefgen indessen steht vor einem Berg von Arbeit, erwarten nun doch sowohl die Eigner, als auch das ZF-Management und insbesondere die Mitarbeiter ein "stabilitätsgebendes Signal", wie es im Umfeld von ZF heißt. Als einstiger Ziehsohn des Automobil-Patriarchen Ferdinand Piëch, war der 71-jährige Rheinländer fünf Jahre lang – von 1997 bis 2002 – Chef des Autoherstellers Audi in Ingolstadt. Dem studierten Maschinenbauer und Wirtschaftswissenschaftler gelang es dabei die Verkaufszahlen der Marke mit den Ringen deutlich zu steigern. Milliardeninvestitionen mündeten unter anderem in neue Modelle wie den SUV-Vorgänger Audi Allroad und die Sportwagen der TT-Reihe. Wegen zu geringer Gewinnmargen geriet er zuletzt aber in die Kritik, nicht zuletzt bei Ferdinand Piëch. 2002 trat er als Audi-Chef zurück und wurde VWs-Mann für die sich gerade entwickelnde Luxussparte des Konzerns. In England sanierte er daraufhin die VW-Marke Bentley, deren Absatz sich bis 2007 verzehnfachte.

Im selben Jahr wurde er auch Chef der Italienischen Auto-Schmiede Bugatti, die ebenfalls zum VW-Kosmos gehört. Anfang 2011 trat er bei VW offiziell in den Ruhestand ein. Damals saß er allerdings schon lange im ZF-Aufsichtsrat.

An seiner fachlichen Eignung als Automobilist bestehen wenig Zweifel. Paefgen sei Techniker und könne automobile Trends und Technologien gut einschätzen, sagt Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des CAR Center Automotive Research und Professor an der Universität Duisburg-Essen. Nach Jahren im Geschäft sei er zudem eine Größe in der Branche. Ob der 71-Jährige allerdings über eine tiefgehende Expertise in wichtigen Zukunftsbereichen wie der Digitalisierung des Automobils verfügt, ist offen. Seine Erfahrungen in den Entwicklungsabteilungen der Automobilhersteller liegen zum Teil Jahrzehnte zurück.