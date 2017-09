Friedrichshafen Neue Marke für die Zeppelinstadt

Die Volkshochschule, das Medienhaus, das Graf-Zeppelin-Haus, die Technischen Werke, die Städtische Wohnungsbaugesellschaft, die Stadt selbst – nahezu jedes städtische Unternehmen und jede städtische Einrichtung hat bisher ein eigenes Logo. Nun soll es einheitlicher werden.

"Da herrscht eine große, bunte Vielfalt und wenig Systematik", erklärte Carolin Doderer von der Marketingagentur Gruppe Drei aus Villingen den Mitgliedern des Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) am Montag. Das Ziel: Friedrichshafen soll als "Stadtmarke" einheitlicher werden.

"Nur so können die unterschiedlichen Zielgruppen erkennen, was alles zur Stadt Friedrichshafen gehört – und was von der Zeppelin-Stiftung finanziert wird", erläuterte Doderer die Markenstrategie der Zeppelinstadt, die seit Januar in verschiedenen Workshops von einem Projektteam erarbeitet wurde. "Diesen Prozess machen mittlerweile viele Städte, weil sie merken, dass ein Logo allein nicht ausreicht, um den Bürgern und Touristen zu zeigen, was eine Stadt für sie tut", ergänzt Thomas Goldschmidt vom Stadtmarketing, der das Projekt verantwortet. Die so genannte "Markenarchitektur" müsse stimmen. Allerdings soll es nun kein Einheitslogo für alle geben, sondern eher ein Kernlogo, das alle als Zusatz verwenden können. "Bei Unternehmen, die Produkte verkaufen, leuchtet mir das ja ein", sagte Achim Brotzer (CDU), "aber warum brauchen wir sowas?" Auch eine Kommune stünde im Wettbewerb, erwiderte Doderer, dabei ginge es um Fachkräfte, Firmen, Touristen, Besucher.

Kritische Nachfragen gab es auch zur Finanzierung der Strategie und visuellen Umsetzung, also des Corporate Designs, die nun geplant ist. "Wir schreiben einen Wettbewerb aus und werden die Bedingungen selbst festlegen", sagte OB Andreas Brand. Man werde natürlich auf das "richtige Maß" achten.