Friedrichshafen Neue Fluglinie Holiday Airways will in Friedrichshafen landen - Skepsis bei Flughafen-Management

Neue Fluglinie Holiday Airways will in Friedrichshafen landen - Skepsis bei Flughafen-Management

Die Ankündigung der britischen Fluglinie Holiday Airways, ab Januar 22 Flüge pro Woche von Friedrichshafen aus anzubieten, stößt auf Skepsis. Das Häfler Flughafen-Management ist nach den letzten Airline-Pleiten vorsichtig geworden und hält sich in Sachen Holiday Airways bedeckt.

Seit Monaten versucht die Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG), Airlines zu finden, um die vakanten innerdeutschen Strecken nach Berlin, Hamburg und Köln/Düsseldorf wieder anbieten zu können. Die beiden größten Gesellschafter, Bodenseekreis und Stadt Friedrichshafen, die zusammen knapp 80 Prozent der FFG-Anteile halten, haben zusammen sogar 2,1 Millionen Euro als Starthilfe für interessierte Fluggesellschaften zur Verfügung gestellt – wenn jemand bereit ist, sich längerfristig vertraglich zu binden. Da verwundert es schon, dass jetzt eine Airline auf dem Plan steht, die einfach so 22 Flüge wöchentlich von Friedrichshafen nicht nur nach Berlin und Köln, sondern auch nach Amsterdam, Paris und Rom anbieten will. Ohne finanzielle Unterstützung, wohlgemerkt.

So teilt es zumindest Thomas Brown mit, Pressesprecher von Holiday Airways Ltd. in London. Die neue Fluggesellschaft werde am 22. Januar 2018 am Airport Friedrichshafen nicht nur den Flugbetrieb aufnehmen, sondern am Flughafen auch ihre Basis aufbauen und zwei Maschinen stationieren. Dabei handelt es sich nach Angaben der Airline um zwei SAAB 340 Turboprop-Flugzeuge mit je 34 Sitze. Die Flüge in die fünf Städte seien bereits online buchbar, und zwar im Direktverkauf bei der neuen Airline. Die lockt mit "günstigen Werbepreisen" von 112 Euro für einen Hin- und Rückflug.

Gute Nachrichten für die FFG? Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Flughafen-Pressesprecher Andreas Humer-Hager bestätigt Gespräche mit Holiday Airways seit Ende September, allerdings ohne persönlichen Kontakt bisher, was zumindest "ungewöhnlich" für einen Anbieter sei, der ab Januar in Friedrichshafen Station beziehen will. Prinzipiell könne jeder am Häfler Airport starten und landen, der gewisse Spielregeln einhält. Was die neue Fluglinie anbetrifft, "können wir die Seriosität momentan nicht einschätzen", so Humer-Hager vorsichtig.

Welcher Kopf hinter der neuen Airline steckt, die ihren Sitz in der Old Gloucester Street in London hat, ist zumindest verschleiert – keine Angaben unter "Management". Im Impressum der Internetseite ist Kerstin Shaban als Geschäftsführende Gesellschafterin aufgeführt, die in der Luftfahrt-Branche aber keinen Namen hat. Allerdings ist ein Michael Shaban seit Januar 2016 als Präsident von BC Privatjet Leasing aufgeführt, für die offensichtlich auch Thomas Brown tätig ist, denn von dieser Mailadresse aus verschickte er die Pressemitteilung. Ob Michael Shaban jener Geschäftsmann mit Namen Michael Shabani ist, der mal für die "Air Kärnten" unterwegs war und im Sommer 2014 als Gründer der „Fly Eth“ am Flughafen Klagenfurt auftrat, kann nur spekuliert werden. Beide Airlines hoben nie ab.

Winterflugplan

Ab 29. Oktober gilt der Winterflugplan am Bodensee Airport. Acht Airlines sind derzeit im Programm: British Airways, Easyjet, Lufthansa, Germania, Tailwind, Twinjet, Turkish Airlines und Wizzair. Innerdeutsche Flüge nach Berlin und Hamburg sind bis auf weiteres ausschließlich mit Lufthansa mit Umstieg in Frankfurt möglich. (kck)