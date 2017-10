Friedrichshafen Neuauflage des Prozesses um Angriff mit Eisenstange

Gutachter attestiert dem Angeklagten aus Friedrichshafen paranoide Schizophrenie. Gericht will am 9. Oktober das Urteil in diesem Fall verkünden.

Dieser Fall hatte bereits im vergangenen Jahr Wellen geschlagen: Jahrelang streitet sich ein Ailinger Hausbesitzer mit seinen Pächtern, die in dem Häfler Ortsteil einen türkischen Imbiss betreiben. Immer wieder betritt der Vermieter unerlaubt die Küche, schikaniert die Mieter mit versperrten Türen und gekappten Stromleitungen. Es fallen wüste, ausländerfeindliche Beschimpfungen. Mehrfach finden sich die Parteien vor Gericht wieder. Zwischen dem Angeklagten und dem Betreiber der Dönerbude sind im Laufe der Jahre 30 einstweilige Verfügungen ausgetauscht worden. Der Streit eskaliert, als der 41-jährige den Pächter vermutlich mit einem Eisenrohr angreift. Dieser kann den Angriff mit einem Biertisch abwehren. Es kommt zur Anklage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Dort wendet sich das Blatt. Plötzlich steht auch eine Anklage wegen versuchten Totschlags im Raum. Staatsanwaltschaft und Gericht vertagen den Prozess und ordnen daraufhin ein psychiatrisches Gutachten an, um zu klären, ob der Angeklagte unzurechnungsfähig ist. Am vergangenen Freitag kam es nun vor dem Landgericht Ravensburg zur Wiederaufnahme des Prozesses. Es steht viel auf dem Spiel. Der Vorsitzende Richter, Veiko Böhm, muss in drei Verhandlungstagen entscheiden, ob der Angeklagte, der laut psychologischem Gutachten an einer Paranoiden Schizophrenie leiden soll, dauerhaft in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen wird. Gleich zu Beginn stellte der Richter klar, dass die Frage der Zurechnungsfähigkeit der Grund für dieses Treffen vor Gericht sei. Der Fall sei unter Berücksichtigung des Gutachtens neu zu betrachten, so der Richter. Gutachter Peter Assfalg ließ während der Verhandlung vor dem Ravensburger Landgericht keinen Zweifel an seiner Diagnose. Der Angeklagte leide unter paranoider Schizophrenie, daran bestünden nur wenige Zweifel. Die Krankheit müsse dauerhaft therapiert werden und eine betreute Wohnform sei für den Angeklagten dringend. Dass der Angeklagte die Dinge um ihn herum anders wahrzunehmen scheint, zeigte sich in der Beweisaufnahme und der Vernehmung der drei Zeugen. Geladen waren der aktuelle Pächter des Döner-Imbisses, der ehemalige Pächter, der gleichzeitig auch mit der Eisenstange angegriffen wurde, sowie deren Putzfrau, die das Geschehen miterlebt hat. Alle drei widersprachen sich nicht in ihren Aussagen und belasteten den Angeklagten, der auch für weitere Schikanen und Sachbeschädigungen verantwortlich sein soll. Wie das Urteil ausfällt, hängt nun noch von den weiteren Zeugen ab, die am kommenden Freitag, 6. Oktober, zum nächsten Verhandlungstag geladen sind. Ob der Angeklagte wirklich unzurechnungsfähig ist und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird, will das Gericht nach der bisherigen Prozessplanung am Montag, 9. Oktober verkünden.