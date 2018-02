Friedrichshafen Netzwerk für Friedrichshafen will Gemeinderat aufmischen

Die Initiative um Philipp Fuhrmann, 2017 einer der Gegenkandidaten von Andreas Brand bei der Oberbürgermeisterwahl, ist weiter aktiv. Derzeit stehen beim Netzwerk für Friedrichshafen stadtplanerische Vorhaben wie der Uferpark und der Bahnhofsvorplatz im Blick. Die Netzwerk-Akteure wollen eine eigene Liste zur Gemeinderatswahl 2019 aufstellen.

Mit dem Auslegen eines Kondolenzbuches für die Alte Stadtkasse hat das Netzwerk für Friedrichshafen bereits Ende Januar für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun hat der Abriss des Gebäudes in der Friedrichstraße begonnen. Gestern gab die Gruppe um Philipp Fuhrmann nochmals die Möglichkeit, sich von dem Gebäude "würdig zu verabschieden".

"Zu unseren Zielen gehört seit der Gründung des Netzwerks für Friedrichshafen, städtebauliche Maßnahmen langfristig zu denken", erklärt Fuhrmann. Der Stadt bescheinigt der Kandidat der Oberbürgermeister-Wahl 2017 das Fehlen planerischer Kompetenz. Im Zusammenhang mit dem gerade erfolgten Abriss der Alten Stadtkasse und dem geplanten Abriss eines historischen Wohnhauses in der Sandöschstraße fordert das Netzwerk die Stadtverwaltung und den Gemeinderat auf, noch vor der Sommerpause einen Gestaltungsbeirat zu etablieren. "Friedrichshafen verliert zurzeit seine letzten schönen Ecken, das darf so nicht weitergehen", sagt Fuhrmann, der sich sozialen Wohnungsbau nicht nur in Neubauten, sondern auch im Bestand vorstellen kann. Wichtig ist Fuhrmann der Hinweis, dass das Netzwerk nicht auf Leute reduziert werden sollte, die Altbauten retten wollen. Bürgerbeteiligung, behutsame Stadtentwicklung, ein Richtungswechsel in der städtischen Wohnbaupolitik, die Entwicklung des RAB-Geländes hinter dem Stadtbahnhof (das nicht in städtischem Besitz ist) zum kulturellen Kreativstandort und ein besserer ÖPNV gehören neben vielen weiteren Punkten zum Programm des Netzwerks. "Von Anfang an waren wir zum Beispiel auch mit der studentischen Vereinigung Blaue Blume solidarisch", sagt Fuhrmann.

Aktuell stehen die Pläne für die Umgestaltung des Uferparks und der Friedrichstraße auf der Agenda des Netzwerks ganz oben. "Wir wollen genau wissen, wie stark die geplanten Maßnahmen in den Bestand eingreifen", erklärt Fuhrmann. Während der Sitzung am Dienstagabend hat das Netzwerk beschlossen, der Öffentlichkeit und der Stadtverwaltung eigene Pläne zur Neugestaltung des Bahnhofsplatzes zu präsentieren. Sie stammen von Architekt Paul Fundel, der selbst Mitglied des Netzwerks ist. "Unser Ziel ist, den Platz als Eingang zur Stadt zu gestalten und die Blickbeziehung vom Bahnhof zum See und von der Friedrichstraße zum Bahnhof frei zu halten", erläutert Fundel. "Außerdem wollen wir eine optimale Verteilung der Bushaltestellen rechts und links der zentralen Grünfläche."

Ein Dorn im Auge sind dem Netzwerk die Leerstände in Friedrichshafen. Aktuell sind die Mitglieder dabei, eine Leerstandskarte zu erstellen. Allein 16 Häuser im zentrumsnahen Gebiet haben sie ausgemacht, außerdem zahlreiche leerstehende Geschäfte in der Innenstadt. Fuhrmann fand in diesem Zusammenhang vor ein paar Tagen ein anonymes Schreiben in seinem Briefkasten, in dem ihm unter anderem Stasi-Methoden vorgeworfen werden. Über solche Aussagen können die Mitglieder des Netzwerks nur den Kopf schütteln. Für leerstehende Läden wollen sie eine Zwischennutzungsagentur gründen. "Uns ist es ein Anliegen, Leerstand zu minimieren, um die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. Dabei arbeiten wir auch gerne mit dem Stadtmarketing zusammen", sagt André Klein.

Fest im Blick hat das Netzwerk die Gemeinderatswahl 2019, für die es im April einen detaillierten Fahrplan erstellen will. "Aktuell fehlt ein Gegengewicht zu fünf bis sechs dominierenden Leuten", so Fuhrmann. Ziel sei, bis zur Wahl eine volle Liste zu haben und viertstärkste Fraktion zu werden. "Wir wollen im Inner Circle mitspielen und den Laden in positivem Sinn aufmischen." Einen Fraktionszwang werde es beim Netzwerk nicht geben. "Wir wollen die Ideen parteiunabhängig in den Gemeinderat und in die Institutionen bringen."

Das Netzwerk

Das Netzwerk für Friedrichshafen mit nach eigenen Angaben aktuell knapp 40 Mitgliedern hat sich im Spätsommer 2016 als parteiunabhängiger Zusammenschluss engagierter Bürger gegründet. Hervorgegangen ist es aus der Initiative "Friedrichshafen 2030". Die Gruppe setzt sich aus Friedrichshafenern verschiedener Alters- und Berufsgruppen zusammen. Erklärtes Ziel ist, die Entscheidungen in und für Friedrichshafen am Gemeinwohl auszurichten. Bürgerbeteiligung und behutsame Stadtentwicklung gehören zu den Zielen. Die monatlichen Treffen sind für alle offen. Das nächste ist am 20. März um 20 Uhr im Vereinsheim des TSV Fischbach. Anwesend sein wird ein Vertreter des Stadtplanungsamts.www.netzwerk-fuer-friedrichshafen.de