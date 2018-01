Friedrichshafen Netzwerk für Friedrichshafen legt Kondolenzbuch für alte Stadtkasse aus

Kurz vor dem Abriss der alten Stadtkasse an der Friedrichstraße will das Netzwerk für Friedrichshafen Bürgern die Gelegenheit geben, sich von dem Gebäude zu verabschieden.

Laut Mitteilung des Netzwerks können sich Häfler am Donnerstag, 25. Januar, zwischen 16 und 18.30 Uhr vor dem Gebäude in der Friedrichstraße in ein Kondolenzbuch eintragen und somit "ihr Missfallen am Abriss alter, aber hervorragender Bausubstanz ausdrücken".