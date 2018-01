Friedrichshafen Narren bringen sich in Stellung

Die Fasnet mit zahlreichen Umzügen und Bällen startet in der Zeppelinstadt und der Umgebung am kommenden Samstag. Sechs Wochen Narretei und Feierei warten auf Freunde der Fünften Jahreszeit.

"S'goht dagega" heißt es ab dem 6. Januar. Mit der Erweckung der Buchhornhexen am Dreikönigstag startet die Häfler Narrenzunft (NZ) in die Fasnet. Traditionell findet das Ereignis um 18.30 Uhr am Hofener Kreisverkehr statt. Ab dann heißt es: sechs Wochen Narretei vom Feinsten. Höhepunkt – nicht nur für die Häfler Zunft – ist der Gumpige Donnerstag, 8. Februar. Im Anschluss an eine Narrenmesse um 12 Uhr in der Kirche St. Petrus Canisius erobert die NZ Seegockel den Adenauerplatz. Dort stellt die Zunft um 13 Uhr den Narrenbaum, stürmt das Rathaus und übernimmt das Sagen in der Zeppelinstadt. Noch ein Ereignis, das Freunde der Fasnet nicht verpassen dürfen, ist der große Narrensprung am Fasnetsamstag, 10. Februar, 13.30 Uhr. Der Umzug startet in der Friedrichstraße und nimmt seinen Lauf über Riedlepark-, Eugen- und Hochstraße, bis es dann wieder zurück in die Friedrichstraße geht. Die Saalfasnet im Graf-Zeppelin-Haus unter dem Motto "Fernsehen war gestern..." lädt zu einem bunt gemischten Programm. Karten für die beiden Bürgerbälle sowie den Kinder-, Masken-, Jugend-, und Rosenmontagsball gibt es auf der Webseite der NZ und in ausgewählten Geschäften.

Auch in Fischbach haben die Narren bald wieder das Sagen. "Höhepunkt ist für uns der Fasnetsonntag. Um 14 Uhr gibt es den großen Umzug und um 20 Uhr unseren Zunftball", sagt Christoph Droxner. Der Zunftmeister der NZ Fischbach freut sich ebenfalls auf den "Schmotzigen Dunschtig". "Nach der Schülerbefreiung und dem Narrenbaumstellen gibt es noch das Narrengericht, den Kinderumzug um 14 Uhr sowie die Kinderfasnet in der Halle", sagt Droxner.

Ein närrisches Jubiläum steht am Freitag, 2. Februar, ab 19 Uhr in Lottenweiler im Mittelpunkt. Mit einem Sternenmarsch, dem anschließenden Narrenbaumstellen und einer Party im Dorfgemeinschaftshaus feiert die NZ Lottenweiler ihr 66-jähriges Bestehen. Die NZ Wald-Schrat Raderach organisiert zu ihrem 30. Geburtstag am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr, einen Ball in der Rotach-Halle in Ailingen.