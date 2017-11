Friedrichshafen Nach sieben Monaten Bauzeit Richtfest am Bildungshaus Berg

Nach sieben Monaten Bauzeit Richtfest am Bildungshaus Berg

Ein gutes Stück ist geschafft: Am Bildungshaus Berg ist nach siebenmonatiger Bauzeit Richtfest gefeiert worden. In den Gebäude sollen Kleinkinder und Schüler bis zur vierten Klasse ein neues Zuhause finden.

Friedrichshafen – Oben auf dem Satteldach wehen rote und weiße Bänder vom Richtfestbaum. "Die Maurer und die Zimmerleut', die haben keine Müh' gescheut, sie haben gemessen, gehauen und gericht', bis alles hatte ein gutes Gesicht", ruft Zimmermann Rainer Feuerle. Er hebt sein Glas auf Handwerker, Architekt, Geldgeber und Bauherr und ist dankbar, dass es keine Unfälle gegeben hat. "Vor Feuer, jeglichen Gefahren, möge Gott den Bau hier stets bewahren."

Sieben Monate nach dem Spatenstich am 24. April wird das Richtfest für das neue Bildungshaus in Berg gefeiert.

Bürgermeister Stefan Köhler nennt die Entscheidung für das Bildungshaus ein Bekenntnis zum wachsenden Ailinger Ortsteil Berg. "Betreuung für Kinder unter drei Jahren, Kindergartenkinder und Schulkinder werden sich hier in Zukunft vereinen", sagt Köhler. "Wir freuen uns auf dieses Haus, weil man jetzt schon sieht, dass es ein schönes Haus wird mit schöner Architektur für die Bildung", sagt der Ailinger Ortsvorsteher Georg Schellinger.

Der 4,7 Millionen Euro teure Bau ist ein zweigeschossiger Längsriegel mit Ost-West-Ausrichtung, barrierefrei und mit einem gemeinsam zu nutzenden Außengelände. "Es kommt nicht nur auf die Hülle an, sondern der Inhalt ist hier aus unserer Sicht das Wichtige", sagt Architekt Manuel Plösser. Jeder Quadratmeter ist gründlich durchdacht: Im Erdgeschoss entstehen vier Gruppenräume für den Kindergarten. Jeder hat einen Nebenraum zum Ausruhen oder Basteln und eine überdachte Terrasse zum Garten hin. "Die Idee ist, dass die Kinder hier wirklich zu Hause sein können", sagt er.

Im ersten Stock öffnen sich die Räume bis unters Dach, im Süden können die Grundschüler See und Berge sehen, im Norden geht der Blick ins Grüne. Zwei Klassenzimmer, ein Mehrzweckraum und Räume für weitere Betreuung bieten Platz für 50 Schüler. Große Fenster, Oberlichter und Lichthöfe erhellen die Innenräume und schaffen Verbindungen zwischen innen, außen, oben und unten. Geplant ist noch eine Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Wärmepumpe.

Den Bewegungsraum im Erdgeschoss sowie Küche und Mensa im ersten Stock teilen sich Kinder aus Schule und Kindergarten. "Hier können Feste gefeiert und Theaterstücke aufgeführt oder auch Elternabende gehalten werden", sagt Plösser. Er kann sich vorstellen, dass Vereine oder Kirchengemeinden die Räume am Abend nutzen. Gruppen- und Klassenräume sind auf der Westseite zum Garten ausgerichtet. Auf der Ostseite des Gebäudes sind in beiden Etagen Büros, Toiletten, Duschen oder Wickelräume. Die Kleinsten bekommen hier einen Schlafraum – in dem ist heute für das Baustellenvesper gedeckt.