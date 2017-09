Friedrichshafen Nach drei Überfällen in zwei Wochen: Unter Häfler Taxifahrern geht die Angst um

Unter den Häfler Taxifahrern geht die Angst um: Binnen zwei Wochen wurden drei Fahrer in ihren Fahrzeugen überfallen. Doch der letzte Raubüberfall ging schief - und der Taxifahrer konnte entkommen.

Die Masche ist immer dieselbe: Ein Unbekannter ruft nachts in einer Taxizentrale an, bestellt einen Fahrer an einen Treffpunkt. "Vor Ort stand ein Mann am Straßenrand, der sagte, man müsse noch auf den Kumpel warten", berichtet Taxiunternehmer Marcel Fuhrmann von Nacht zum Mittwoch, in der bereits zum zweiten Mal einer seiner Fahrer überfallen wurde. Dann kam der Kumpel dazu, Sturmhauben wurden übergezogen, eine Pistole gezückt. "Die beiden hielten meinem Fahrer durch die heruntergekurbelte Scheibe die Pistole an den Kopf und forderten Geld", sagt Fuhrmann. Eine Masche, die in vergangenen zwei Wochen schon zwei Mal funktionierte. Dieses Mal nicht. Fuhrmanns Fahrer drückt aufs Gaspedal, rast los, überfährt eine Verkehrsinsel und kommt zum Stehen. Die Airbags werden ausgelöst, der Fahrer bleibt unverletzt. Die Täter flüchten ohne Beute.

Gut zwei Wochen ist es her, dass ein Taxifahrer vom Konkurrenzunternehmen Lutz überfallen wurde – damals noch von drei Männern. In der Nacht zum Mittwoch, 13. September, fuhr der Fahrer gegen 2.20 Uhr zur Berufsschule in der Steinbeisstraße. Sie bedrohten ihn mit einem Revolver und forderten ihn dazu auf, seine Tageseinnahmen auszuhändigen. Nachdem der 69-Jährige den Geldbeutel herausgegeben hatte, rannten die drei Männer in Richtung Lindauer Straße davon. "Wir haben sofort eine Fahndung eingeleitet und sind das gesamte Gebiet abgefahren", sagte ein Polizeisprecherin damals gegenüber dem SÜDKURIER. Ohne Erfolg. Auch nach dem zweiten Überfall am 21. September in der Vogelsangstraße, nur wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfernt, konnten die beiden Täter flüchten.

"Wir überprüfen natürlich, ob es einen Zusammenhang gibt, was die zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten nahelegen", sagt die Erste Staatsanwältin Christine Weiss gegenüber dem SÜDKURIER. Polizeikommissar Thomas Straub betont, dass man auch Trittbrettfahrer nicht ausschließe. Ermittlungsdetails wollen weder die Staatsanwaltschaft Ravensburg noch die Kriminalpolizei Friedrichshafen preisgeben. Auch zu Details über die Anrufer und Mobilfunk-Ortungen gibt es keine Auskunft von offizieller Seite. "Hier laufen die Auswertungen noch", gibt sich Weiß wortkarg. Gegen das Gerücht, das mittlerweile unter den Taxifahrern die Runde macht, dass der Anrufer ausländischen Akzent spreche, wehrt sich die Staatsanwältin jedoch vehement. "Es gibt überhaupt keine Hinweise, die für Täterkreise mit Migrationshintergrund sprechen", sagt sie.

Auch Marcel Fuhrmann, in dessen Taxizentrale zwei Anrufe eingingen, sagt: "Die Anrufer sprachen völlig unauffällig, bestellten die Taxis, antworteten völlig normal auf Rückfragen nach der Anzahl der Fahrgäste", sagt er. Auffällig sei allerdings gewesen, dass alle Taxis in den Häfler Osten in die Nähe der Rotach bestellt wurden. "Die Täter müssen sich dort gut auskennen und wissen um die Fluchtwege", meint Fuhrmann. Er hofft, dass die Polizei nun vehement nach den Tätern fahndet. "Das ist doch kein Zustand", sagt er, "da muss man ja Angst haben, nicht nur als Taxifahrer." Markus Sauter, Sprecher der Konstanzer Polizei betont: "Sie dürfen davon ausgehen, dass wir die Überfälle sehr ernst nehmen und auf Hochtouren ermitteln."

Am Taxistand vor dem Stadtbahnhof herrscht Verunsicherung. "Natürlich haben alle Angst. Das ist jetzt schon das dritte Mal", sagt einer der Fahrer. Die Taxifahrer sprechen offen, wollen aber nicht namentlich in der Zeitung erwähnt werden. Vor allem die Kollegen der Nachtschicht seien zur Zeit sehr verunsichert, sagt einer. Viele weibliche Kollegen fahren nur noch tagsüber. "Es gibt Ecken in dieser Stadt, wo man seine Fahrgäste etwas genauer anschaut, bevor man sie einsteigen lässt", berichtet ein weiterer Kollege. Neben der Steinbeisstraße, der Achstraße und dem Viertel rund um den Stadtbahnhof seien das vor allem Sackgassen und die Industriegebiete. Werde ein Fahrer überfallen, führe das zu einer großen psychischen Belastung. Laut Unternehmer Fuhrmann hätten seine beiden Fahrer den Schock zwar gut weggesteckt und wären immer noch weiterhin im Einsatz, das könne aber auch mal anders ausgehen. "Dazu kommt der wirtschaftliche Schaden für unser Unternehmen", sagt Fuhrmann. Er schätzt den Schaden am Auto auf rund 5000 Euro. "Und das alles nur für ein paar hundert Euro mögliche Beute", so Fuhrmann.

Die Taxifahrer sind sich einig, dass Vorsichtsmaßnahmen gut gemeint, aber im Ernstfall nutzlos seien. "Es gibt einen Alarmknopf im Taxi, der die Alarmanlage auslöst. Aber der nützt dir nichts, wenn drei Männer vor deinem Auto stehen und dir Waffen vor das Gesicht halten", berichtet ein Taxler. Auch Reizgas sei keine Alternative. "Pfefferspray hilft nur auf kurze Distanzen, und wenn es im Auto versprüht wird, setzt man sich selbst gleich mit außer Gefecht."

Unterdessen ließ die Polizei einen Handzettel an die Häfler Taxifahrer verteilen. Darauf zu lesen sind Hinweise, die jedoch den meisten Fahrern längst bekannt sind und die von vielen schon umgesetzt wurden. Da wäre beispielsweise der Tipp, das verlangte Geld ohne Widerstand herauszugeben und auf Pfefferspray zu verzichten. "Uns wäre viel lieber, wenn die Polizei uns Fahndungsergebnisse vorlegt, anstatt auf altbekannte Tipps zu verweisen", ärgert sich ein Häfler Taxiunternehmer. Denn eines sei ihm wichtig, wie er durch das Autofenster noch hinterherruft: "Die Gesundheit geht vor!"

Ein zentrales Anliegen der Fahrer ist es außerdem, die Kunden, die mit unterdrückter Nummer in der Leitzentrale anrufen nicht mehr anzunehmen. Das wurde bei Lutz und weiteren Taxifirmen bereits umgesetzt. "Außerdem müssen die Anrufer uns ihren Vor- und Nachnamen nennen", erklärt Geschäftsführer Felix Lutz und hofft, damit diejenigen Anrufer herauszufiltern, die eine potentielle Gefahr darstellen könnten. Seine Taxen fahren spätnachts gar nicht mehr zu den Brennpunkten.