Friedrichshafen Nach Verlust an München: Messe Friedrichshafen plant eigene Outdoor-Messe

Einen Tag nach der Nachricht, dass die Messe Outdoor nach München abwandern wird, schauen die Verantwortlichen der Messe Friedrichshafen schon wieder in die Zukunft. Sie planen ab 2019 eine eigene Outdoor-Messe mit einem neuen Format in Friedrichshafen und sind überzeugt, dass die Aussteller diesen Branchentreff wollen.

Enttäuscht, aber nicht resignierend reagiert die Messe Friedrichshafen auf die Nachricht vom Donnerstag, dass die Partnerschaft zum Branchenverband European Outdoor Group (EOG) mit der Jubiläumsmesse der Outdoor in diesem Jahr endet. Rund zwei Drittel von 90 EOG-Mitgliedern, die an der Abstimmung teilnahmen, haben sich für München als neuen Messestandort entschieden (wir berichteten). Ob dieses Votum repräsentativ für die gesamte Branche ist, bezweifelt das Häfler Messeteam. Das sei "ein bisschen Augenwischerei", meint Projektleiter Stefan Reisinger. Von rund 950 Outdoor-Ausstellern hätten letztlich weniger als 50 über die Standortfrage abgestimmt (siehe Interview unten).

Genau aus diesem Grund will die Messe Friedrichshafen 2019 mit einem eigenen Format für die Outdoor an den Start gehen – und damit in Konkurrenz zu München treten. Die Erwartung, eine Alternative zu Ispo in der bayerischen Metropole anzubieten, hätten Aussteller schon vor dieser Entscheidung formuliert. "Es gibt viele, die weiterhin einen eigenen Branchentreff wünschen", erklärte Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann bei einem Mediengespräch am Freitag die neue Strategie. Die Ispo ist eine große Sportfachmesse, bei der das Thema Outdoor nur einen Aspekt darstellt.

Für die EOG allerdings ist die Ankündigung der Messe Friedrichshafen, eine eigene Veranstaltung auf die Beine zu stellen, eine Kampfansage. Der Branchenverband hadert sichtlich mit der Reaktion des bisherigen Messepartners. Das Hauptziel der EOG sei es, die Branche zusammenzuhalten und ihr die richtige Messeplattform für eine digitale Zukunft zu bieten, teilte der Verband gestern mit. Ihm liege es fern, die Branche wegen dieser Entscheidung zu entzweien. Das Ergebnis der Abstimmung sei repräsentativ, weil es die Interessen der Branche widerspiegele. Und die habe der Verband zuvor bei über 90 Prozent der Marktteilnehmer abgefragt. Nicht zuletzt vereinten die rund 100 EOG-Mitgliedsunternehmen rund 70 Prozent der Wirtschaftskraft des europäischen Outdoormarkts. Fazit: Die Entscheidung für München sei bindend und repräsentiere den Willen der Outdoorindustrie. Das sieht die Messe Friedrichshafen jedoch anders. "Jedes EOG-Mitglied und jeder Aussteller entscheidet für sich, wo er ausstellen will", sagt Projektleiter Stefan Reisinger knapp. Wer 2019 bei welcher Messe bucht, werde sich zeigen.

Warum Friedrichshafen das Rennen um die zehnjährige Messelizenz der EOG an München verloren hat, kann sich Klaus Wellmann nicht schlüssig erklären. "Wir haben alles gegeben, was wir können", sagt der Messechef. Mit 200 000 Quadratmetern Messefläche in München könne Friedrichshafen freilich nicht mithalten. München habe zudem die Karte Infrastruktur gespielt. Objektiv sei dieser Vergleich aber auch nicht. Wer aus der Münchner Innenstadt zur Messe fahre, sei in der Stauhauptstadt Deutschlands auch eineinhalb Stunden unterwegs. Und vom Züricher Flughafen fahre halbstündlich ein Shuttle Aussteller kostenlos nach Friedrichshafen.

Das Selbstbewusstsein der Häfler Messemannschaft kommt nicht von ungefähr. Zum einen habe die Outdoor die gesamte Branche in den vergangenen 25 Jahren mit hochgezogen. Die langjährige Erfahrung werde die Messe bei der Ausarbeitung eines neuen Konzepts nutzen und sei dabei nun frei von Vorgaben der EOG. Zweitens finde die Outdoor in diesem Jahr noch in Friedrichshafen statt. Zur Jubiläumsveranstaltung werden rund 900 Aussteller aus über 40 Nationen erwartet. Die Messemannschaft will sie direkt befragen, was sie von einer neuen Outdoor am Bodensee halten und erwarten.