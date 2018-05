Friedrichshafen Nach Unfalltod von Herzog Friedrich: Übernimmt Sohn Wilhelm nun die Geschäfte?

Der Unfalltod von Friedrich Herzog von Württemberg hinterlässt eine große Lücke in der Region und darüber hinaus. Sein ältester Sohn, Herzog Wilhelm (23), steht in der Erbfolge an erster Stelle. Wer nun Verantwortung für die Besitztümer der Familie übernehmen muss, entscheidet der Chef des Hauses Württemberg, Herzog Carl (83).

Eine Woche vor seinem tragischen Tod zeigte sich Friedrich von Württemberg bei seinem letzten Pressetermin in der Heimatstadt so, wie er Zeit seines Lebens wirkte. Die Orgel der Schlosskirche braucht eine Grundsanierung. Herzog Friedrich, seit 1995 Hausherr des Schlosses Friedrichshafen gleich nebenan, das früher königliche Sommerresidenz seiner Vorfahren war, hatte die Schirmherrschaft übernommen. Im Glauben an die Ökumene und daran, dass sein Name „Herzen und Geldbeutel“ für das teure Projekt öffnen möge. Umgänglich, freundlich, nahbar wie eh und je erklärte der Mäzen und Beförderer so vieler caritativer und ehrenamtlicher Projekte, dass diese Kirchenorgel ihm selbst ein Herzensanliegen sei.

Herzog Wilhelm steht an erster Stelle der Erbfolge

Für die Familie muss der plötzliche Tod des Erben im Hause Württemberg ein Schock sein. Er hinterlässt seine Frau, Herzogin Marie, die ihn mit zarten 19 Jahren heiratete. Beide bekamen drei Kinder, die in Friedrichshafen aufwuchsen. Sophie-Dorothée (20), Marie-Aurélie (22) und Wilhelm, der Erstgeborene, besuchten in den Grundschuljahren die Bodenseeschule. Bodenständigkeit war dem Vater trotz adliger Abstammung immer wichtig. Gerade mit seinem 23-jährigen Sohn hatte Herzog Friedrich große Pläne vor allem in der Landwirtschaft. Herzog Wilhelm müsste nun zumindest nach der Erbfolge früh Verantwortung übernehmen. Ob stattdessen einer von Herzog Friedrichs Brüdern Eberhard, Philipp oder Michael nachfolgt, entscheidet der Chef des Hauses Württemberg, der 83-jährige Herzog Carl. Er lebt mit seiner Frau Diane auf Schloss Altshausen – dort, wo Herzog Friedrich sein Nachfolger geworden wäre.

Sein ältester Sohn übernahm bereits seit Jahren nicht nur viele repräsentative Aufgaben vom Vater, sondern auch die wirtschaftliche Verantwortung für große Besitztümer der Familie. Friedrich von Württemberg leitete die Hofkammer und damit die Unternehmungen des Adelshauses. Tausende Hektar an Feldern, Wäldern und Weinbergen, über 70 Kulturdenkmäler, Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland sowie vier Golfplätze im Eigentum der Württemberger bedeuteten für Herzog Friedrich Tradition und Verpflichtung zugleich. Als Chef eines mittelständischen Unternehmens mit gut 90 Mitarbeitern sah er seinen Auftrag aber nicht nur im Erhalt des Erbes. Mit Projekten wie dem „seeside“ in Konstanz entwickelte die Hofkammer unter seiner Regie Wohn- und Geschäftsbauten der Neuzeit, die – qualitativ hochwertig – nachhaltig Bestand haben sollen. Auch wenn die Hofkammer gleichfalls auf dem Aktienmarkt tätig ist, kamen für Herzog Friedrich riskante Geschäfte nicht in Frage. Die führt nach Mitteilung der Hofkammer kommissarisch Hofkammerdirektor Henrik M. Lingenhölin fort.

Doch weit über die familiären Verpflichtungen hinaus engagierte sich Friedrich Herzog ehrenamtlich. Er investierte in Stiftungen, unterstützte Universitäten genauso wie Bildungs- und Sportprojekte, engagierte sich für Vereine und Verbände und diente als Oberst der Bundeswehr. Er wird dem Land und der Region fehlen.