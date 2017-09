Friedrichshafen Nach Raubüberfällen: Mutmaßliche Taxiräuber in Haft

Die Polizei hat drei junge Männer aus der Region gefasst, die für die drei Raubüberfälle auf Taxen in Friedrichshafen verantwortlich sein sollen. Bei den Taxifahrern ist die Erleichterung groß.

Friedrichshafen – Die Meldung machte am frühen Freitagnachmittag schnell die Runde: Die Polizei hat die drei mutmaßlichen Räuber gefasst, die in den letzten zwei Wochen drei Häfler Taxis überfallen hat. 20 Kriminalbeamte ermittelten unter Hochdruck seit dem ersten Raubüberfall am 13. September, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Jetzt sitzen alle drei in Untersuchungshaft. Zwei Mitglieder der Bande konnten bereits am Mittwoch vorläufig festgenommen und nach der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erfolgten richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Der dritte im Bunde wurde am Freitag von der Kriminalpolizei Friedrichshafen dingfest gemacht.

Besonders schockierend ist, dass alle drei Verdächtigen sehr jung sind. Ein Tatverdächtiger ist laut Polizeipräsidium Konstanz minderjährig. Die anderen beiden jungen Männer sind laut Staatsanwaltschaft heranwachsend, sprich zwischen 18 und 21 Jahre alt. Einer der Täter stammt direkt aus dem Bodenseekreis, ein weiterer hat seinen Wohnsitz im Landkreis Ravensburg. Vom dritten Täter ist bekannt, dass er in München geboren ist. Allerdings ist er derzeit ohne festen Wohnsitz, hält sich jedoch laut Staatsanwaltschaft dauerhaft im Bodenseekreis auf. Bei den Verdächtigen wurde auch ein Teil der Waffen gefunden, die bei den Raubüberfällen verwendet wurden. "Es handelt sich um täuschend echt aussehende Schreckschusspistolen, die aber nicht scharf schießen", sagt Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster. Für die Anklage hat diese Tatsache jedoch keinen mildernden Einfluss. Sie lautet auf schwere räuberische Erpressung in drei Fällen.

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt sechs Monate Zeit, um Anklage gegen die drei Teenager zu erheben. Ob sie eine längere Haftstrafe erhalten hängt davon ab, ob das Jugendstrafrecht angewendet wird, oder ob bei den beiden Heranwachsenden bereits das Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung kommt. "Die Fahrer wurden unter Vorhalt von Waffen gezwungen, ihr Geld auszuhändigen. Das Strafmaß für diese schweren räuberischen Erpressungen liegt bei mindestens drei Jahren Haft", erklärt Wolfgang Angster.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft den Tätern auf die Spur gekommen sind, wollen beide Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. "Wir haben umfangreiche Ermittlungen angestellt. Die Details könnten jedoch für künftige Fälle relevant sein", erklärt Kriminaloberkommissar Thomas Straub. Auch die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt. "Ein Ansatzpunkt war, die Telefondaten aus den Zentralen der Taxiunternehmen auszuwerten", verrät Pressesprecher Angster. Die Behörden können Telefonanrufe auch dann zurückverfolgen, wenn die Nummer vom Anrufer unterdrückt wird. Trotzdem sind die meisten Taxiunternehmen dazu übergegangen, Aufträge, die mit unterdrückter Nummer eingehen, nicht mehr anzunehmen. Außerdem fragen die Zentralen genauer nach, wohin die Fahrt gehen soll und notieren sich Vor- und Nachnamen.

Unterdessen ist die Erleichterung unter den Häfler Taxifahrern groß. Vor allem die drei überfallenen Taxler sind froh, dass die Räuber gefasst wurden. Dennoch sitzt der Schrecken immer noch tief in den Gliedern. "Der Schock und die Gedanken natürlich noch da. Aber ich versuche, nicht mehr daran zu denken", berichtet einer der Überfallenen am Telefon. Abgeschreckt ist er durch die Tat nicht. "Ich fahre auch heute Abend wieder. Ich will unter die Leute kommen und nicht allein sein", sagt der Fahrer mit gelassenem Tonfall. Mit dem Gedanken, den Job ganz an den Nagel zu hängen, habe er nicht gespielt. Richtig erleichtert sei er allerdings auch nicht. "Das ist eigentlich wie immer. Ich fahre abends gute und schlechte Leute", so der Taxifahrer.

Für die Polizei findet er lobende Worte. "Es ist gut, dass man diese Leute geschnappt hat. Die Polizei hat gute Arbeit geleistet", so der Taxler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. "Jetzt muss man nur noch die Gesetze anwenden, damit diese Typen bekommen, was ihnen zusteht", sagt er zum Abschluss. "Dann wird der Gerechtigkeit genüge getan."

Was tun bei Überfällen

Die Polizei hat Handzettel mit Tipps für den Ernstfall an die Häfler Taxifahrer verteilen lassen. Deren Inhalt ist geheim. Allerdings gibt die Berufsgenossenschaft Verkehr dieselben Hinweise aus. Der wichtigste Tipp ist, selbstbewusst aufzutreten. Das Taxi sollte vor allem nachts nicht verlassen werden. Zwielichtige Personen sollten gar nicht erst befördert werden. Wird es dennoch gefährlich, sollten Fahrer sich niemals auf einen Kampf einlassen. Auch der Einsatz von Pfefferspray geht meistens nach hinten los, weil das Reizgas sich im gesamten Auto verteilt. Wird ein Fahrgast aggressiv, sollten die Fahrer besonnen bleiben. Im äußersten Notfall sollte man die Flucht ergreifen. Die Geldbörse sollte ohne Aufhebens übergeben werden Denn, so die BG Verkehr: "Materielle Schäden sind auszugleichen, ein Menschenleben kann man nicht ersetzen." (kbr)