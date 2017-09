Friedrichshafen Nach Raubüberfällen: Mutmaßliche Taxiräuber in Haft

Zu den drei Raubüberfällen auf Taxifahrer in Friedrichshafen in den vergangenen Wochen konnten die drei mutmaßlichen Täter ermittelt werden, teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz mit.

20 Kriminalbeamte ermittelten unter Hochdruck seit dem ersten Raubüberfall am 13. September, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Ein Jugendlicher sowie ein Heranwachsender, von denen einer aus dem Bodenseekreis stammt, konnten bereits am Mittwoch vorläufig festgenommen und nach der auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgten richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Ein aus dem Bereich Ravensburg stammenden Heranwachsenden, der sich nur am ersten Überfall beteiligt haben soll, wurde heute von Beamten der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen vorläufig festgenommen.

Einsatzbegleitend wurden von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Friedrichshafen Präventions- und Beratungsangebote, die sich speziell an regionale Taxifahrer richteten, angeboten, heißt es in der Mitteilung.