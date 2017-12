Friedrichshafen/Kreis Ravensburg Nach Flugzeugabsturz bei Waldburg: Obduktion ergibt keine Anzeichen für Erkrankung der Besatzung

Nach dem Flugzeugabsturz, der sich am Donnerstagabend vergangener Woche bei Waldburg/Landkreis Ravensburg ereignete, haben sich während der Obduktion der drei Toten keine Anzeichen für eine plötzliche Erkrankung der Besatzung ergeben. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Bei der zur Klärung der genauen Todesursache der drei Flugzeuginsassen gerichtlich angeordneten Obduktion haben sich keine Anzeichen für eine plötzliche Erkrankung der Besatzung ergeben. Laut gemeinsamer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz sind die tödlichen Verletzungen eindeutig mit dem Absturzgeschehen in Einklang zu bringen. Aufgrund der bisher ausgewerteten Unterlagen und zur Verfügung stehenden Informationen gehen die Ermittler davon aus, dass das Geschäftsflugzeug zum Zeitpunkt des Unglücks von dem 45-jährigen österreichischen Piloten geflogen wurde. Co-Pilot war sein 49-jähriger Landsmann, mit an Bord war der Friedrichshafener Architekt und Bäder-Investor Josef Wund.

Zur Absturzursache liegen noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die Bergungs- und Vermessungsarbeiten an der Absturzstelle sind beendet. Die mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks, teils mit schwerem Gerät, aus dem betreffenden Waldstück geborgenen größeren Wrackteile sowie eine Vielzahl von Kleinteilen wurden in Container verladen und befinden sich auf dem Weg nach Braunschweig. Dort werden die Flugzeugteile von Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung näher in Augenschein genommen. Die Absturzstelle ist zwischenzeitlich wieder freigegeben.