Friedrichshafen Mutmaßlicher Supermarkt-Erpresser gefasst: Erleichterung in Friedrichshafen  aber Betroffenheit bleibt

Der vermeintliche Supermarkt-Erpresser wurde von der Polizei gefasst. Stimmen von Einzelhandelskunden aus Friedrichshafen.

Erleichterung – aber die Betroffenheit bleibt: Auch viele Häflerinnen und Häfler wurden am Samstagmorgen von der Nachricht überrascht, dass der vermeintliche Supermarkt-Erpresser gefasst worden sei. Der SÜDKURIER hat sich bei Einzelhandel-Kunden umgehört. „Natürlich bin ich erleichtert, aber die Mittäter sind ja noch gar nicht gefasst worden“, bringt etwa Edeltraud Helms aus Eriskirch ihre Gefühlslage auf den Punkt. Auch Hawa Özdemir aus Friedrichshafen ist ein Stein vom Herzen gefallen. „Ich habe mir schon überlegt, wo ich überhaupt noch einkaufen kann“, sagt die vierfache Mutter und ist nach wie vor über das dreiste Vorgehen des Verbrechers empört. „Erpressung mit Lebensmitteln – so etwas geht wirklich gar nicht“, sagt sie. Dass er schon damit gerechnet habe, dass der Erpresser bald gefasst werde, betont ein Kunde aus Ravensburg. Er habe es aber auch als wichtig erachtet, wegen eines „Durchgeknallten“ nicht in Panik zu verfallen.„Ich bin gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt und habe heute Morgen von der ganzen Sache erfahren – sonst hätte ich beim Einkauf schon genauer hingesehen“, berichtet Matthias Rittler aus Friedrichshafen. Bei Lebensmitteln grundsätzlich auf die Versiegelung der Verpackung aufzupassen, ist für Michael Horst eine Selbstverständlichkeit. „Aber eine absolute Sicherheit gibt es sowieso nicht“, sagt er.„Dieser Mensch war bereit, andere zu töten. Vom Grundsatz war es daher zweitrangig, ob es sich bei der Vergiftung um Babynahrung oder andere Lebensmittel gehandelt hat“, fasst der 60-jährige Rainer Fuchs, Vater von zwei Kindern, zusammen. Die Gefahr habe seiner Ansicht nach nicht nur in Friedrichshafen, sondern auch anderswo bestanden. „Wir leben leider in einer unsicheren Zeit, da kann jederzeit und überall etwas Schreckliches passieren“, sagt er.Bei Dirk Gandert war „das Unverständnis größer als die Angst“. Er habe Arbeitskollegen mit kleinen Kindern, die seit Bekanntwerden der Tat ihren Vorrat an Babynahrung überprüft hätten – und selbst einen kleinen Neffen im Alter von fünf Monaten. Ganz betroffen ist seine zwölfjährige Tochter Sarah. „Im gleichen Laden, in dem die vergiftete Babynahrung gefunden wurde, habe ich einen Tag zuvor für meinen kleinen Cousin ein Baby-Gläschen eingekauft“, erzählt sie. „Jetzt bin ich schon erleichtert und hoffe, dass die Mittäter auch bald geschnappt werden.“