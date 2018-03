Friedrichshafen Musikverein Kluftern: Dirigent Gerhard Hartwig seit 25 Jahren im Gleichklang mit den Musikern

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Kluftern stand ganz im Zeichen der 25-jährigen Zusammenarbeit mit Dirigent Gerhard Hartwig. Zur musikalischen Silberhochzeit gab es im Bürgerhaus Blasmusik jeder Couleur und alle drei Klufterner Chöre – Cäcilienverein, Männergesangsverein und Frauenchor Belle Voci – standen mit dem Musikanten auf der Bühne.

Den Auftakt des festlichen Abends machte die Jugendkapelle "Im Klang" mit Nachwuchs aus Immenstaad und Kluftern. Dirigent Bernd Giesen versteht es, die Jugendlichen von "Game of Thrones" über "Coldplay Classics" bis zu den Highlights aus "Phantom der Oper" zu besonderen Leistungen zu motivieren. Gleich das erste Stück des Musikvereins, "Absolute Crossover" von Otto M. Schwarz, spiegelte seine große Bandbreite wieder. Von Klassik über Bigband-Sound bis zur traditionellen Blasmusik führte Hartwig seine Musiker durch das anspruchsvolle Notenwerk. Aber nicht umsonst erzielt der Musikverein Kluftern bei Wertungsspielen regelmäßig Bestnoten. "Auch das ist Verdienst unseres Dirigenten", dankte Vorsitzender Christof Müller.

Mit "Caribbean Variation on an Tune" – von Moderator Sebastian Thoma charmant als Hochzeitsreise bezeichnet – nahm der Musikverein Fahrt auf. Mit vier Stepptänzerinnen aus den eigenen Reihen wurde "Lord of the Dance" zum echten Schmankerl für Ohr und Auge. Großes Kino war die Filmmusik, die Chöre und Kapelle gemeinsam auf die Bühne brachten: "Conquest of Paradise", "Lenas Song" und "Moment for Morricone" mit einem bezaubernden Solo von Hartwigs kleiner Enkelin Lara-Sophie Saltik. Bei "Euphoria" konnte nochmals jedes Register des Musikvereins im Viervierteltakt glänzen.

Die Dirigentennadel in Gold mit Diamant erhielt Gerhard Hartwig von Walter Stegmaier, Präsident des Blasmusikverbands Bodenseekreis. Er bescheinigte Hartwig drei Ks, die entscheidend für die musikalischen Höchstleistungen des Vereins waren: Können, Kompetenz und Kameradschaft. "Wir alle profitieren von solchen Menschen", dankte Stegmaier.