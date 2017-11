Friedrichshafen Musikverein Jettenhausen inszeniert die vier Elemente

Erstmals mit Thomas Martin als Dirigent gelingt den Musikerinnen und Musikern ein vielseitiges Jahreskonzert im GZH

Ein erfolgreiches Debüt gab Thomas Martin bei seinem ersten Jahreskonzert mit dem Musikverein Jettenhausen im Graf-Zeppelin-Haus. Gleich beim Einstieg mit dem "Pariser Einzugsmarsch", mit hellen Fanfaren der Trompeten und ruhiger Rhythmik für den Trabmarsch der Kavallerie zeigte sich, dass der neue Dirigent die 50 Musikerinnen und Musiker gut vorbereitet hatte. Fortgesetzt wurde der musikalische Rückblick mit der Ouvertüre zur Operette "Dichter und Bauer" von Franz von Suppé. Die "historische" Bearbeitung von Max Hempel unterscheidet noch zwischen Flügelhorn und Trompeten, Tenorhorn und Bariton und führt so zu mehr Klangfarben. Sauber intonierte das gut besetzte Blech die aufsteigenden Akkorde in der Einleitung. Eine gekonnte Steigerung führte zu vollem Tuttiklang und bereitete den Einsatz des Trompetensolos vor. Nun begann ein schöner Wechsel mit den Holzbläsern über flüssigen Triolenfiguren. Nach einer markanten Überleitung mit kräftigen Synkopen folgte das heitere Spiel, getragen von einem quirligen Holzsatz zusammen mit den Flügelhörnern. Mit viel Agogik, besonders in der duftigen Begleitung, gestaltete Martin die eingeschobenen Walzer. Etwas mehr Mut beim Tempo in der letzten Coda hätte dem Ganzen noch mehr Strahlkraft verliehen.

Wie Sarah Löschmann erläuterte, die charmant durch den Abend führte, stand das weitere Programm unter dem Motto "Elemente". Im Auftragswerk "Along the River" für den Musikverein Kundl ließ sich Hermann Pallhuber von den Eindrücken der Kundler Klamm inspirieren. Nach einem zarten Sonnenaufgang übernahmen Trompeten und Hörner in einem Dialog das Strömen des Wassers. Über klangvollen Flächen führte ein Oboensolo zum idyllischen Mittelteil. Bei der Rückkehr des Wasserthemas ergänzten die Holzbläser mit filigranen Figuren die naturalistische Stimmung.

Für das Element "Luft" stand das Werk "Hindenburg" von Michael Geisler. Treffend herausgearbeitet in runder Tongebung war das getragene, majestätische Thema für das größte Luftschiff aller Zeiten. Etwas mehr Bewegung, über durchlaufenden Achteln als Motorengeräusch, begann die letzte Reise nach Amerika. Düstere Akkorde, Feuerrufe mit Klarinetten-Kadenz, standen für den Beginn der Katastrophe. Eine "Hymne der Ruhe" mit ausdrucksstarken Soli von Trompete, Oboe und Flöte über satten Harmonien, erinnerte an die Opfer. Als Symbol für die zur Legende gewordenen "Hindenburg" strahlte das Anfangsthema nun im einheitlich phrasierten vollen Klang. Im dreiteiligen "Virginia" von Jacob de Haan überzeugte besonders die tiefe, dunkle Grundierung für die Bluesstimmung mit Moll-Melodie zur Darstellung der Zeit der Sklaverei.

"Ratafia" lässt sich mit "Möge es ihnen wohl ergehen" übersetzen und ist eine Komposition von Willy Fransen zum 75. Jubiläum eines belgischen Musikvereins. Die abwechslungsreiche Reise durch unser Nachbarland präsentierte die Musikkapelle mit viel Spielfreude. Insbesondere den durch ständige Taktwechsel geprägten, mitreißenden Volkstanz. Wobei die Schlagzeuggruppe ein stabiles Gerüst für die schnellen Bläserfiguren lieferte. Das Medley aus Andrew Lloyd Webbers "Josef", zwar im sauberen Big Band Sound, mit vorwärts treibender Rhythmusgruppe und kräftigem Walking Bass vorgetragen, erfüllte aufgrund des zu einfachen Arrangements von Michael Sween nicht ganz die Erwartungen. Erfrischend der Schlussmarsch "Kaiserin Sissi" von Timo Dellweg, mit "Feuer" gespielt.

In der wohlverdienten Zugabe "Mars der Medici" erlebte man einen gelösten Thomas Martin, der sicherlich mit großem Respekt zum ersten Mal im großen Hugo-Eckener-Saal dirigiert hatte.