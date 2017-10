Friedrichshafen Musik, Theater und Lyrik auf Häfler Balkonen

Zwei Studenten der Zeppelin-Universität organisieren die fünfte Auflage der Singing Balconies. Die Aktion möchte die Häfler Kulturlandschaft bereichern und Verbindungen zwischen Studenten und Stadtbevölkerung herstellen.

Friedrichshafen (kbr) Balkone in der Häfler Innenstadt werden erneut zu Showbühnen. Am Freitag, 3. November, findet die fünfte Auflage der Singing Balconies statt. Die Idee ist relativ einfach und stammt ursprünglich aus Berlin. Musiker, Schauspieler und Künstler bekommen in der Häfler Innenstadt Balkone als Bühnen zur Verfügung gestellt.

Wer einen Balkon oder auch ein großes Fenster zur Innenstadt hat, kann diese den Künstlern zur Verfügung stellen. Um 16 Uhr versammelt sich das Publikum auf dem Adenauerplatz, um zu den Darbietungen zu spazieren. Unter anderem geht es zur Konzertmuschel im Uferpark und zum Schulmuseum. Die Sänger und Schauspieler haben jeweils 10 Minuten Zeit und dürfen alles aufführen. Weitere Regeln gibt es keine. Organisiert wird der Singing-Balconies-Spaziergang von Studenten der Zeppelin-Universität. Die zweite Auflage in diesem Jahr wird von Leonie Lindenschmid und Marco Janoschka veranstaltet. "Die Idee, dass Nachbarn für Nachbarn singen, stammt ursprünglich von dem Projekt Nacht der singenden Balkone in Berlin-Friedrichshain", erklärt Marco Janoschka. Ziel der Aktion ist es, die Kultur in Friedrichshafen zu fördern und ein neues Format anzubieten. "Ein weiteres Ziel ist, eine bessere Verbindung zwischen den Studenten der Zeppelin-Universität und den Häflern herzustellen." Das Projekt ist komplett ehrenamtlich, die Organisatoren werden von der Universität nicht finanziell gefördert. Janoschka und Lindenschmid wollen künftig zwei Spaziergänge pro Jahr veranstalten. "Bei uns sind alle Kunstgattungen vertreten. Es gibt Musiker und Tänzer, aber auch lyrische Beiträge und Poetry Slammer", erklärt Janoschka. Wer einen Balkon hat oder auf einem Häfler Balkon auftreten möchte, kann sich bis Mittwoch, 18. Oktober, anmelden:www.singingbalconies.de