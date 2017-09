Der Ailinger Chor gibt am Samstag im Graf-Zeppelin-Haus ein abendfüllendes Konzert

Unter dem Motto „Music is Love and Love is all around“ stellt sich der Ailinger Chor MundWerk mit neuer Chorleiterin am Samstag, 23. September um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen (Ludwig-Dürr-Saal) seinen Zuhörern vor. Adriana Lang, Lehrerin für Klavier, Korrepetition und Bandcoaching an der Musikschule Friedrichshafen, hat seit Anfang des Jahres die Chorleitung übernommen. Wer den Chor MundWerk kennt, darf sich auf eine abwechslungsreiche, sprühende Mischung aus verschiedenen Genres, wie groovigem Pop, Pop-Jazz, Klassikern und Rockballaden freuen. Adele, Coldplay, die Beatles und Leonard Cohen sind mit im Programm. Unterstützt wird der Chor vom Adriana-Lang-Trio.

Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder unter 12 Jahren sind frei. Die Pause ist bewirtet.