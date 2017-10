Friedrichshafen "Mummenschanz" verblüfft und verzaubert im GZH

Das Schweizer Maskentheater kommt zwei Stunden lang ohne Worte und reale Gesichter aus. Stattdessen beleben die Schauspieler riesengroße Hände oder Knetmasken. Und die stumme Kritik an einer mediensüchtigen Gesellschaft trifft mitten ins Schwarze.

Kommt ein Stoffwurm gekrochen, so lang wie die Bühne breit ist, erblickt ein schwebendes Blatt – und schon beginnt das Publikum zu lachen. Denn die Kiefer, die urplötzlich am vorderen Ende des Wurms sichtbar werden, signalisieren einen unverschämten Appetit, indem sie unaufhörlich mahlen. "Geil", raunt ein Zuschauer im Graf-Zeppelin-Haus. Im Handumdrehen hat das Schweizer Maskentheater Mummenschanz das Publikum in ein Paralleluniversum der Fantasie versetzt. Die Wurm-Nummer ist gleich zu Beginn des Programms eine Verbeugung vor Eric Carles Kinderbuchklassiker "Die kleine Raupe Nimmersatt". Und wie das Ensemble dem langen, grünen Stoffsack eine unverwechselbare Persönlichkeit einhaucht, das zeigt, worum es in den nächsten beiden Stunden geht: in jedem Zuschauer ein kindliches Vergnügen wachzukitzeln.

Mummenschanz gastierte nicht zum ersten Mal in Friedrichshafen. Die Truppe hat einen Generationswechsel vollzogen. Sie kam mit neuer Crew, neuen Ideen und ihrem neuen Programm "you+me". Doch ihr Zauber blieb glücklicherweise ganz der alte. Eine Riesenhand sucht Kuschelkontakt zum Publikum und verwuschelt die Haare der Besucher in der ersten Reihe. Eine wallende Folie mutiert zu leuchtenden Riesenquallen, eine Figur zum autonom spielenden Schlagzeug. Mummenschanz setzt der Fantasie keine Grenzen und kommt dabei ganz ohne Sprache, ohne Musik und ohne jedes reale Gesicht aus. Die Truppe konzentriert sich ganz auf die Masken, die ein Schlauch, ein biegsames Rohr oder eine geometrische Form sein können. Wie aber die Spieler in diese Materialien schlüpfen, sie bewegen und wandeln, ihnen ein Eigenleben einhauchen, das ist nicht nur meisterhafte Akrobatik. Das ist vor allem ein stets neu verblüffendes Spiel mit der Poesie des Stofflichen.

Da sind beispielsweise die verliebten Instrumente, Violine und Viola, Frau und Mann. Sie überaus gesprächig: aufgeregt zupfen die Spielerfinger die Saiten. Er eher einsilbig. Und ihres Geplappers müde. Er signalisiert, dass es ihm auf die Nerven geht. Doch sie muss das letzte Wort haben. Eine Szene der Zweisamkeit, die so treffend verbildlicht wird, dass dem Publikum nichts anderes als ein entwaffnetes Lachen übrigbleibt.

"You+me" bringt aber auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten, etwa den Knetköpfen. Zwei Maskierte können mit Knetmasse im Gesicht eine lange Nase ziehen, ihre Stirn in Falten legen oder mit dicker Lippe schmollen. Mit jedem Handgriff wechselt die Identität, bis die Gesichter zu wilden Tieren werden, die sich nicht grün sind. Es ist die Geschichte von Eitelkeit und Neid, die hier erzählt wird. Doch diese Schlussfolgerung kann das Publikum nur ziehen, wenn es die Bilder zu Ende denkt. Dafür braucht es eine rare Währung: Fantasie.

Besonders reizvoll ist die Nummer, die drei Smartphone-Junkies auf die Bühne bringt. Da wir gewischt, dass einem schwindlig wird. Und ein Selfie ums andere gemacht, in selbstverliebten Posen. Bis eine weitere Figur angeberisch daher geschlendert kommt: Schaut her, mein Tablet! Und alsbald beginnt ein bizarrer Wettbewerb: Welcher ist größer? Mein Bildschirm oder deiner? Während die Figuren sich mit Größe und Leistung ihrer Geräte zu übertrumpfen versuchen, mutieren sie zu Gangsta Rappern. Junkies, die zu Zombies werden, und einer IT-süchtigen Gesellschaft den Spiegel vorhalten.

"Geil", raunt der mitteilungsfreudige Zuschauer zum wiederholten Mal. Das ist nicht unbedingt das Zauberwort für ein Theater voller Magie. Aber: In einer geschwätzigen Gegenwart konnte man zwei Stunden lang wortlos glücklich sein angesichts solcher kompromisslosen Poesie.