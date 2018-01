Friedrichshafen Motorradwelt Bodensee: Neuer Messe-Caterer macht Biker satt, das Echo ist geteilt

Nur Kleinigkeiten wie gefüllte Blätterteigtaschen mit Spinat und Feta oder Bio-Orangenlimonade zeigen, dass der neue Betreiber im Messebistro "Konstanz" schon eingestiegen ist. Über die Theke gehen bei der Motorradwelt Bodensee, zu der an drei Messetagen 46 300 Besucher kamen, vor allem Schnitzel, Grillwürste und Pommes. Doch das soll sich bald ändern. Sicher ist: Die erste große Publikumsmesse ist eine große Herausforderung für den neuen Messe-Gastronomen Michael Ganster. Und wie hat's geschmeckt? Die Antwort der Bikerfreunde fällt gemischt aus.

Um die Mittagszeit ist es gerammelt voll, aber lange warten müssen die Biker nicht. Sieben Minuten dauert es vom Ende der Schlange vor der Theke bis zum Hinsetzen am Tisch – vorausgesetzt, es ist ein Platz frei. Ähnlich sieht es im Messerestaurant aus. Wer sich selbst bedient, ist nach acht Minuten am Platz, wer sich bedienen lässt, wartet von Bestellung zum Essen nicht viel länger. Im Dezember hat Michael Ganster von Friedrichshafener Biosupermarkt "Bio am See" das Messerestaurant, die Bistros "Konstanz" und "Säntis" sowie einige Stände auf dem Gelände übernommen. Er gründete dafür eigens die Firma "Ganster Eventgastronomie".

Das Echo der Gäste ist gemischt. "Die Gulaschsuppe ist gut und heiß", sagt Fahrlehrer Peter Puschmann aus Kisslegg. "Das Essen ist in Ordnung, aber im letzten Jahr gab es hier eine Bedienung", sagt Reinhold Ruckhaberle, der mit Sohn Klaus aus Obernheim gekommen ist. "Ich will eben nicht in der Schlange stehen", sagt er. Die fehlende Bedienung stört auch Claus und Jasmin Rinker aus Ulm. "Es schmeckt, aber wenn man es sich selbst holen muss, stimmt das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr", sagt er. Häflerin Kerstin Bowitz vermisst ihren Prosecco: "Da habe ich mich drauf gefreut. Außerdem war das Schnitzel kalt."

Über lauwarme Grillwurst klagt auch der zwölfjährige Jan Schäfer im "Konstanz". "Aber die Pommes waren ok", sagt Vater Holger, der den Sohn auf Motorrad-Touren öfters hinten drauf nimmt. "Das Schnitzel war super und der Kartoffelsalat war gut gewürzt, fein säuerlich", meint ein Gast aus München. Uwe Heger aus Herrenberg findet die Speisekarte dürftig. "Es gibt nichts Gesundes, einen großen Salatteller zum Beispiel", stimmt Freudin Silke Binder zu.

Gansters Preise sind ähnlich wie die des zweiten Messecaterers Klink-Eberhard. Eine Grillwurst im Brötchen kostet im Bistro 3,50 Euro oder 3 Euro am Stand, ein Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat 9,90 Euro im Bistro und 14,80 Euro im Bedienbereich des Restaurants. Im Restaurant können die Gäste auch Chili con Carne für 11,90 Euro oder Nudeln mit vegetarischer Bolognese für 10,90 Euro essen.

Die Messeleitung ist zufrieden mit seinem Angebot. "Bisher läuft alles gut. Der neue Caterer ist gut eingespielt, sofern wir das beurteilen können, und konnte das große Besucheraufkommen während der Motorradwelt Bodensee gut handeln", sagt Stefan Keller, Bereichsleiter Technik, Logistik und Service. Er schätzt die gründliche Vorbereitung und die unkomplizierte Zusammenarbeit mit seiner Abteilung und der zweiten Gastronomie-Firma. "Die Feuertaufe hat der neue Caterer ja schon beim Elton-John-Konzert im Dezember und bei der Gastveranstaltung der Münzen-, Mineralien- und Briefmarkenbörse bestanden", sagt Keller.

Viele Aussteller nehmen die Gastronomie nur am Rande wahr. "Wir sind Selbstversorger", sagt Marcus Juchemes vom britischen Motorradhersteller Triumph. "In unserer VIP-Lounge gibt es alles, was wir brauchen." "Wir bestellen Pizza", sagt David Wagner vom Yamaha-Vertriebspartner Motoyama. Andreas Pantz ist allein am Stand von Scarffix. "Ich komme hier nicht weg", sagt er. Das Ehepaar Weiler vom Verein Classic Superbikes frühstückt im Hotel. "Abends essen wir dort oder bei Freunden in der Umgebung", sagt Manfred Weiler. Seine Erfahrungen mit der Messegastronomie fasst er zusammen: "Null-acht-fünfzehn zu Messepreisen." Da ist für die Messegastronomie Luft nach oben.