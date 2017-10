160 Mitwirkende und rund 30 Solistenrollen: Alle Chöre der Kirchengemeinde wirken zusammen, um am Freitag und Samstag "Luther" aufzuführen.

Rund 160 Mitwirkende führen in der Schlosskirche Friedrichshafen das Pop-Oratorium „Luther“ von Michael Kunze und Dieter Falk auf – am morgigen Freitag um am Samstag, 7. Oktober, jeweils um 19 Uhr. An den Aufführungen sind sämtliche Chöre der Schlosskirche beteiligt, die Gesamtleitung hat KMD Sönke Wittnebel.

Geboten wird kein rein konzertantes Erlebnis, sondern sehr lebendige Aufführungen mit zahlreichen Spielszenen. Die rund 30 Solistenrollen wurden mit Mitgliedern der Chöre besetzt. Gespannt sein darf man auch auf die aufwändige Licht- und Tonregie, die in professionellen Händen liegt und die große Emotionalität des Werkes noch vertieft.

Das Pop-Oratorium bringt uns Heutigen die Relevanz der Reformation textlich und musikalisch erstaunlich nahe. Bewundernswert, wie Martin Luther, der unter großen Anfechtungen litt, standfest blieb und sich in seiner Überzeugung quer gegen den gesamten Machtapparat des damaligen Abendlandes stellte! Damit hängt ja auch die brisante Frage nach Macht und deren Missbrauch zusammen. Betroffen macht, wie Kirche und Staat versuchten, das Volk einzuschüchtern und zu manipulieren. Findet sich dieses Phänomen nicht heute ähnlich bei denen, die eine unaufgeklärte Sichtweise auf ihre jeweilige Religion haben?

Karten für 14, 18 und 22 Euro gibt es an beiden Tagen ab 18 Uhr an der Abendkasse.