Friedrichshafen Molke und Spielehaus laden zum "Open Haus"

Viele attraktive Aktionen gab es beim Aktionstag. Ein Jahr nach der Generalsanierung zeigen die Kinder und Jugendlichen, was sie alles drauf haben.

Die Musik muss passen, mehr braucht es nicht. Ansonsten reicht der eigene Körper und der Boden, auf dem man steht, zum Tanzen. Gut, die große Spiegelwand im neuen Trainingssaal der "Molke" ist natürlich auch nicht schlecht. Vor ihr zeigt Sezai Coban gerade Tim und Lara, wie Spannung in die Schultern kommt, die nicht angestrengt, sondern cool wirkt. Der Häfler Bewegungstherapeut mit türkischen Wurzeln und internationaler Tanzerfahrung weiß alles über "Urban Dance". Rocking, Struting, B-Boying – alles können die Jungs und Mädels beim "Open Haus" des Jugendzentrums "Molke" ausprobieren.

Für Breakdance-Interessierte ist heute Flo alias Adrian Flachsel zuständig. Der viermalige rumänische Meister hat neben tänzerischen Ambitionen auch den Ehrgeiz, den Begriffsdschungel seines Gewerbes etwas zu lichten. "Was ist Hip Hop? Was Breakdance?" fragt er in die Runde und beginnt, ein Kulturphänomen zu erklären, das in der Bronx von New York seinen Anfang nahm. Der zwölfjährige Pawel dehnt und streckt sich derweil. Er will lieber loslegen. Jeden Mittwoch verbringt er hier im Workshop. "Ich liebe tanzen", sagt er. "Man kann sich auspowern und Stress vergessen", pflichtet ihm Ethjon bei. Auch die vierzehnjährige Chiara will das Tanzen nicht missen: "Es macht selbstbewusst."

Ein Jahr nach seiner Wiedereröffnung präsentierte das Jugendzentrum am Samstag, welche Möglichkeiten die runderneuerten Räume eröffnen. Drinnen, im Tanzsaal, herrscht reger Publikumsandrang. Draußen, bei den Mitmach-Angeboten des Spielehauses, sind eher Erwachsene als Kinder am Werk. Dafür nehmen die Besucher beim "Lobbüro" lange Wartezeiten in Kauf, um einige Lektionen über das Loben und Gelobtwerden erteilt zu bekommen – und es auch selbst zu praktizieren. An einem pittoresken Anmeldeschalter blickt Herr Wurm alias Matthias Ludwig von ganz weit oben auf die Lobsuchenden herab. Im eigentlichen "Lobbüro" geht's dann rund. Mal schlüpft Claudia Engel in die Rolle einer vollbusigen Menschenkennerin, mal in die eines altklugen Professors. Immer geht es um philosophische Fragen: Was ist Lob? Was Schmeichelei? Was motiviert? Was ist gefährlich? "Schöööön!" sagt Hanna mit glänzenden Augen, als sie heraus kommt. Auch die Graffiti-Sprayer hat es unter der milde lächelnden Herbstsonne ins Freie verschlagen. Von ihrem Wirken zeugt auch die Hauswand. "Wir haben noch viele Flächen, die wir besprühen wollen", sagt Daniel Schweizer, stellvertretender Leiter der "Molke", der auch den Graffiti-Workshop initiiert hat. Drinnen, im Tanzsaal, übt mittlerweile ein Breakdancer einen Überschlag rückwärts. Man sieht: Es geht vorwärts.

Molke und Spielehaus

Surfen, Chatten, Hausaufgaben machen, Feiern: All das ist im Jugendzentrum "Molke" (Meistershofenerstraße 11) möglich. Das Freizeitangebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren. Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr.

Das Spielehaus bietet für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ein umfangreiches Freizeit- und Lernprogramm sowie Ferienbetreuung. Beide Häuser werden über die Zeppelin-Stiftung finanziert. Mit einem Aufwand von 6,8 Millionen Euro wurden sie generalsaniert und vor einem Jahr wieder eröffnet. (baf)