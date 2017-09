Friedrichshafen Mit voller Kraft voraus

Mit einem großen Jubiläumskonzert feiert der Seemans-Chor am 29. September sein zehnjähriges Bestehen

Unter dem Motto "Volle Kraft voraus" findet das Jubiläumskonzert am Freitag, 29. September, im Graf-Zeppelin-Haus statt. In einem abwechslungsreichen Programm wird der Seemanns-Chor auf seine zehnjährige Geschichte zurückblicken. "Vor zehn Jahren bestand unsere Gruppe aus 14 Sängern, heute sind es 33", erklärt Arthur Rusch, Vorsitzender des Chors. Die Mitglieder sehen ihren Verein jedoch nicht als typischen Shanty-Chor an: "Unser Repertoire besteht aus 70 verschiedenen Liedern aus den Bereichen Shanty, Seemannslieder, Schlager und Lieder vom Bodensee", sagt August Pfannkuchen, stellvertretender Vorsitzender des Seemanns-Chors. Pro Jahr spiele man ungefähr 20 Konzerte. "Aufgrund der vielen öffentlichen Auftritte haben wir beschlossen, nur noch alle zwei Jahre ein Benefizkonzert zu veranstalten", erklärt Rusch.

Die Idee für einen Seemanns-Chor entstand 2007 auf einem Grillabend zum 40-jährigen Abteilungsjubiläum des Eisenbahner-Sportvereins Ravensburg, Ortsgruppe Friedrichshafen (ESV). Christoph Mandalka, damals stellvertretender Abteilungsleiter des ESV Abteilung Segeln, wollte mit einigen Segelfreunden Seemannslieder singen, um das Jubiläum zu bereichern. Zu den Höhepunkten des Vereins gehörten seither ein Treffen mit der musikalischen Besatzung des Segelschulschiffes Gorch Fock und der Besuch der französischen Partnerstadt St. Dié im Elsass. Auch die Bewohner des Altenheims sind laut Vorsitzendem Rusch von den ehrenamtlichen Besuchen der Sänger begeistert.

Für die Vorstände ist die Betreuung des Chors aber auch mit viel Arbeit verbunden: "Für uns Organisatoren ist das ein Halbtagsjob", lacht Pfannkuchen. In diesem Jahr ist für die Mitglieder der Höhepunkt natürlich das Jubiläumskonzert. Wer sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, sollte rechtzeitig an Tickets denken. Diese sind per Vorverkauf übers Internet erhältlich. Auch neue Mitglieder sind im Chor willkommen.