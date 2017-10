Friedrichshafen/Ravensburg Messerstecher muss wegen versuchten Mordes für acht Jahre ins Gefängnis

Erst hatte sich der völlig betrunkene 22-Jährige in zwei Taxis übergeben, dann zettelte er einen Streit an wegen der Reinigungskosten. Schließlich setzte er einem Taxifahrer ein Messer an den Hals, einen unbeteiligten Fahrgast schlug er und stach ihn in den Hals. Jetzt muss er wegen versuchten Mordes ins Gefängnis.

So drastisch hat man eine Richter-Schelte am Ravensburger Landgericht noch nie erlebt: Beim Urteil am Montag gegen einen 22-jährigen Mann aus Friedrichshafen wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren sprach Richter Matthias Geiser von einer ungewöhnlichen Art und Weise, „wie Zeugen bedroht und eingeschüchtert wurden“. Da offenbar im Umfeld des Verurteilten geglaubt würde, nach eigenen Regeln mit dem Recht umgehen zu können, sei es „nötig, dass sich der Rechtsstaat deutlich zur Wehr setzt“.

Rückblende: In der Weihnachtsnacht 2016 hatte sich der 22-Jährige nach einem Diskobesuch mit reichlich Alkohol von Bregenz nach Friedrichshafen fahren lassen und sich zweimal im Großraumtaxi übergeben. Dann bedrohte er im Streit um die Reinigungskosten den Taxifahrer mit dem Messer am Hals. Bei einem Halt in Kressbronn traktierte er zunächst einen unbeteiligten Mitfahrer mit Faustschlägen und stach ihm dann in den Hals. Der Mann hatte zuvor eine Beteiligung an den Reinigungskosten verweigert. Richter Geiser: “Der Angeklagte nahm die Verletzung und den Tod des Mannes in Kauf.“ Nach der Messerattacke soll er gerufen haben: “Ich hab' ihn wirklich abgestochen. Er hat mich genervt.“ Dann flüchtete er und wurde erst eine Woche später verhaftet. Wie ein Gerichtsmediziner als Zeuge sagte, sei es reiner Zufall gewesen, dass das Opfer der Messerattacke nicht schwer verletzt wurde.

Da sich der Angeklagte in dem Prozess weder zur Person noch zur Tat äußern wollte, blieb es der psychiatrischen Sachverständigen Roswita Hietel-Weniger überlassen, die Schuldfähigkeit nach Gesprächen mit dem Mann festzustellen. Die Ärztin sprach zwar von „geringer Frustrationstoleranz“, mangelndem Schuldbewusstsein und der Neigung, die Schuld anderen zuzuschieben, verneinte aber eine Schuldminderung durch den Alkoholkonsum.

Das Opfer der Messerattacke war einen Tag nach der Tat von Freunden des Angeklagten mit dem Satz angegangen worden: “Ihr wollt doch sicher keinen Krieg.“ Noch massiver müssen die Versuche beim Taxifahrer gewesen sein, dem man seine Aussage vor Gericht aufdrängen wollte. Richter Geiser vielsagend: “Die Märchenstunde einzelner Zeugen wird noch Folgen haben.“ Oberstaatsanwalt Peter Vobiller hatte achteinhalb Jahre Gefängnis beantragt wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Verteidiger Uwe Böhm sah viele Fragen unbeantwortet und plädierte für eine Strafe von zwei, drei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann auf der Anklagebank blieb stumm. Bei der Urteilsbegründung grinste er ins Publikum.