vor 2 Stunden Walter Rundel Exklusiv Friedrichshafen/Ravensburg Messerstecher muss für acht Jahre ins Gefängnis

Das Landgericht Ravensburg hat am Montag einen Mann aus Friedrichshafen wegen versuchten Mordes zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann hatte nach einem weihnachtlichen Diskobesuch mit viel Alkohol in Vorarlberg auf der Heimfahrt den Taxifahrer bedroht und einen Mitfahrer mit einem Messerstich in den Hals verletzt. Heftige Kritik gab es gestern auch, weil Zeugen aus dem Umfeld bedroht und eingeschüchtert wurden. Richter Matthias Geiser erklärte, da müsse sich der Rechtsstaat deutlich zur Wehr setzen.