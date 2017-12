Friedrichshafen Messegelände auf 70.000 Quadratmetern: Die Geschichte der Neuen Messe

Häfler Geschichte(n): In seinem letzten Beitrag beschreibt der ehemalige Messe-Geschäftsführer Ernst Haller den Bau der Neuen Messe.

Im Juli 2002 fand nach zweieinhalbjähriger Bauzeit die Eröffnung der Neuen Messe Friedrichshafen in Allmannsweiler statt. Auf 38 Hektar entstand das zu dieser Zeit mit rund 70 000 Quadratmeter Hallen- und 10 000 Quadratmeter Freigeländefläche größte und modernste Messegelände in Baden-Württemberg.

Für das Bauvorhaben war 1999 europaweit ein Teilnehmerwettbewerb ausgeschrieben worden. Der Auftrag ging an die Firma Hochtief als Generalunternehmer, die mit einem Entwurf des Hamburger Architektenteams Gerkan, Marg und Partner (gmp) den Wettbewerb für sich entscheiden konnten.

Die Anlage umfasst zehn Messehallen, zwei Haupteingänge mit großzügigen Foyers, einem Messerestaurant, sowie Bistros und zahlreiche Tagungsräume. Der Messe-See am Eingang West erweitert die Aktionsfläche bei Wassersport- und Freizeitmessen und unterstreicht mit den umgebenden Arkaden und Verkehrsflächen das moderne und funktionale Ambiente der Neuen Messe.

Das größte Bauwerk auf dem Gelände mit 150 Meter Länge und 67 Meter Breite die Mehrzweckhalle A 1. Sie bietet bei Konzerten Platz für 10 000 Personen. Eine direkte Anbindung zum Flughafen rundet die optimale Infrastruktur der Messe ab. In der langfristigen Verkehrsplanung wird die Neue Messe direkt an die B 30 Ravensburg-Ulm angebunden.

In dem langjährigen Wirken im Dienste der Wirtschaft hat die Messe Friedrichshafen erheblich an Bedeutung im Messewesen gewonnen. Es gibt im gesamten deutschsprachigen Raum keine Stadt in der Größenordnung von Friedrichshafen mit rund 60 000 Einwohnern mit einem solch bedeutenden Messegeschäft.

Jährlich kommen, je nach Turnus der Veranstaltungen, auf dieses Messegelände über 600 000 Besucher aus aller Welt. Dabei stellen auf rund 20 Messen und Ausstellungen über 6000 Aussteller ihr Angebot vor. Die Messegesellschaft ist langjähriges Mitglied der „IDFA- Interessengemeinschaft deutscher Fachmessen“. Ebenso ist sie im „AUMA, dem Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft“ vertreten.

Die weltweite Ausstrahlung des Messegeschäftes von Friedrichshafen belegen die Aufnahmen der international bedeutenden Veranstaltungen wie der Internationalen Wassersport- Ausstellung Interboot, der Luftfahrtmesse Aero, der Internationalen Fahrradmesse Eurobike, der Europäischen Outdoor- Fachmesse Outdoor und der Fakuma, einer Internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung, in die sogenannte „UFI-Union des Foires Internationales, dem Weltverband der Messen“.

Ernst Haller, Jahrgang 1938, ist ehemaliger Messe-Geschäftsführer und Heimatforscher. 2014 erhielt er den Ehrenbrief der Stadt Friedrichshafen, im Juni 2016 wurde er mit dem Kulturpreis der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises ausgezeichnet. Seine Bücher sind alle im Verlag Robert Gessler erschienen: "Fasnachtszeiten" (Februar 1997), "Seewein – die Geschichte des Weinbaus in und um Friedrichshafen" (November 2005), "Mühlen in und um Friedrichshafen: Beschreibung der vierzehn ehemaligen Mühlen auf dem heutigen Stadtgebiet von Friedrichshafen" (Mai 2010), "1250 Jahre Fischbach am Bodensee, Manzell und Spaltenstein: Auf den Spuren der Geschichte" (April 2014), "Alte und vergangene Gasthöfe in und um Friedrichshafen" (März 2016).

Im Rausch der Friedrichshafener Heimatgeschichte

Ex-Messegeschäftsführer, Heimathistoriker, Geschichtsvereingründer und großer Fastnachter: ein Portrait über Ernst Haller.

Wenn Ernst Haller davon erzählt, wie er herausfand, dass dort, wo er heute lebt – in der Dorniersiedlung in Fischbach – einst einer der größten Weinhänge des Ortes war, leuchten seine Augen immer noch. Dabei ist der 79-Jährige seit einer schweren Operation im Herbst nahezu blind. Die Zeit, in der sich der ehemalige Messe-Geschäftsführer, stundenlang in alten Urkunden und Akten vertiefte, Chroniken und Biografien wälzte und Karten entzifferte, ist vorbei. Was bleibt, ist eine wunderbare Sammlung an Geschichten, die Haller in verschiedenen Büchern und Chroniken, aber auch im SÜDKURIER, niedergeschrieben hat.

Dabei ist die ganz persönliche Geschichte von Ernst Haller mindestens genauso spannend, wie das, was er über die Zeppelinstadt herausgefunden hat. Haller wurde 1938 in Ravensburg als ältester Sohn eines echten Zeppeliners geboren. Sein Vater war Flugzeugbauer, wechselte später zu Dornier, 1942 zog die Familie in eine Wohnung nach Friedrichshafen. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, denn so erlebte Haller die ersten Bombennächte 1942/1943 hautnah mit. „Meine Eltern schickten mich nach Wolfegg auf den Bauernhof der Großeltern, wo ich die Dorfschule besuchen konnte“, erinnert sich der 79-Jährige. Nach dem Krieg durfte er zurück und machte auf der Pestalozzischule seinen Abschluss. „Es waren wirklich magere Jahre“, sagt Haller. 1952 jobbte der 14-jährige Schüler auf seinem Schulgelände, wo – wie könnte es anders sein – die Internationale Bodenseemesse (IBO) stattfand. Was genau er gemacht hat, weiß Haller gar nicht mehr so genau, „irgendwas mit Botengängen und Postzulieferung“. Dass er später seine wichtigsten Berufsjahre an der Messe verbringen würde, ahnte der Schüler damals noch nicht.

Haller machte bei den Technischen Werken Friedrichshafen (TWF), wo der Vater mittlerweile arbeitete, eine Elektrikerlehre, arbeitete dann in Stuttgart, bildete sich zum Elektrotechniker weiter – und kehrte schließlich mit seiner Frau Helga zurück nach Friedrichshafen, um bei den TWF als Neubau-Kontrolleur zu arbeiten. „Damals mussten die Stromleitungen in neuen Häusern noch kontrolliert werden, sonst gab es keinen Zähler“, erklärt Haller.

In dieser Funktion kam der junge Familienvater regelmäßig zur IBO, um die Leitungen zu checken. „Irgendwann fragte mich der Geschäftsführer, ob ich Technischer Leiter der Messe werden will“, so Haller. Über dieses Angebot musste der damals 26-Jährige nicht lange nachdenken – und sagte zu.

Doch sein Ehrgeiz trieb den Techniker weiter, Haller büffelte Produktionswirtschaft, Controlling, Marketing, Personalwesen, abends, an Wochenenden – und schloss schließlich mit dem Betriebswirt ab. Später wurde er selbst Dozent an der Berufsakademie. Privat engagierte er sich als Elferrat beim Narrenverein Seegockel, wo er als verantwortlicher Redakteur der Narrenzeitung auch das Schreiben und Texten für sich entdeckte. „Ich schrieb von November bis Februar, das war unglaublich viel Arbeit, hat aber richtig Spaß gemacht“, berichtet Haller. Er merkte: Das Schreiben war ein toller Ausgleich zu seiner eher betriebswirtschaftlich-technisch orientierten Arbeit. Und so begann er auch, die Pressetexte für neue, von ihm initiierte Ausstellungen in der Messe, wie etwa die Rennsport- oder Modellsportausstellung, selbst zu verfassen. Und das auch, nachdem er 1988 Messe-Geschäftsführer wurde, maßgeblich am Aufbau und Erfolg der Friedrichshafener Messe beteiligt war und regelmäßig neue Ausstellung entwickelte.

Noch während seiner beruflich aktiven Zeit schrieb Haller eines seiner heute insgesamt fünf heimatgeschichtlichen Bücher. „1997 feierten die Seegockel ihren 50. Geburtstag, ich wollte eigentlich nur eine kleine Festschrift verfassen“, blickt der Hobbyhistoriker zurück. Doch dann musste er gestehen: „Leut’, des gibt me wie a Feschtschrift.“ Aus dem Vorhaben entstand ein ganzes Buch. Haller finf Feuer, wie er selbst sagt. Verbrachte Stunden im Friedrichshafener Stadtarchiv, brütete über Akten und Schriften, ehrgeizig, akribisch, ausdauernd – wie man es bereits von ihm kannte.

Dabei stieß er auch auf Aufschriebe über die Dornier-Siedlung, in der er mit seiner Familie lebt. Auf den alten Karten über die Weinbaugebiete am östlichen Bodenseeufer sah Haller, dass seine neue Heimat einst ein wichtiger Südhang der Bodenseewinzer war. Als Ernst Haller sich 2002 aus dem aktiven Berufsleben in den Ruhestand verabschiedete, war klar: Das Hobby Heimatforschung wollte er ausbauen. Gemeinsam mit dem Friedrichshafener Verleger Robert Gessler entwickelte er die Idee zu seinem zweiten Buch „Seewein“, in dem es um die Geschichte des Weinbaus in und rund um Friedrichshafen geht. „Wenn man in Archiven etwas Spannendes findet, fühlt sich das so an, als sei man ein Goldgräber“, sagt Haller, „man gräbt und gräbt immer weiter.“ Immer wieder verspürte er diesen Rausch, den Rausch der Friedrichshafener Heimatgeschichte.

Ob in seinem Werk über die alten Mühlenbetriebe, in der Fischbacher Ortschronik oder in seinem letzten Buch über die Gasthäuser – Hallers Werke sind allesamt historisch fundiert, gut recherchiert und mit ordentlichen Quellenverzeichnissen ausgestattet. Was sie aber besonders auszeichnet, ist eine anekdotenreiche Schreibe, in der viele Zeitzeugen zu Wort kommen. Während schriftliche Quellen meist für die Ewigkeit verfasst sind, sind es eben jene Zeitzeugen, die Geschichte lebendig und leider auch ein wenig vergänglich machen. Umso bedeutsamerist die Arbeit von Ernst Haller, die zur Häfler Erinnerungskultur beiträgt.

Dass Haller nun nicht mehr publizieren kann, ist ein großer Verlust für diese Stadt. Doch er hat vorgesorgt: Den Vorsitz des Geschichtsvereins Fischbach gibt er im kommenden Frühjahr an Edgar Thelen ab, das Programm für 2018 ist bereits geschrieben. Der Historiker Theodor Mommsen sagte einst: „Die Einsicht in das Mögliche und Unmögliche ist es, die den Helden vom Abenteurer unterscheidet.“ Auf Ernst Haller trifft das besonders gut zu.

