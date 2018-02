Friedrichshafen Messe Friedrichshafen verliert Outdoor-Messe und kündigt neue Plattform ab 2019 an

Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Die Messe Friedrichshafen wird nicht mehr Ausrichter der Outdoor Messe sein. Die Messe München wird neuer Partner der European Outdoor Group. "Doch es geht weiter", kündigt die Häfler Messe an.

Wie es in der offiziellen Pressemitteilung der European Outdoor Group (EOG) heißt, hat sich die Mehrheit der EOG-Mitglieder für München entschieden. "Die Messe München wird nun der offizielle Messepartner für die EOG ab 2019 sein", heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Doch es soll weitergehen in Friedrichshafen: Kurz nach Bekanntwerden der EOG-Entscheidung kündigte die Messe an, dass die Messeorganisatoren "in voller Eigenständigkeit und mit der Unterstützung zahlreicher Branchengrößen" ab 2019 eine Neukonzeption der Fachmesse vornehmen werden.



"Mit großer Enttäuschung stellen wir uns dem Wahlergebnis – schließlich ist die Outdoor vor einem viertel Jahrhundert am Bodensee geboren und wir haben hier für diese Branche eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben", kommentiert Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. "Wir erhalten sowohl für unseren Standort, aber vor allem auch für unsere Vorstellung zur Neuausrichtung der Leitmessekonzeption guten Zuspruch von zahlreichen EOG-Mitgliedern und sehr viel Rückhalt von weiteren Branchenspezialisten der Outdoor-Welt. Auch in Zukunft werden wir hier ein einzigartiges Messe-Ambiente bieten, in dem die globale Outdoor-Fachwelt die Weichen für den wirtschaftlichen Erfolg stellt und ihre Begeisterung für das Naturerlebnis zelebriert. Somit gehen wir dennoch zuversichtlich und gut gewappnet aus dieser Entscheidung in eine neue Outdoor-Messeära am Bodensee ab 2019."



Ihre langjährige Erfahrung mit und in der Outdoor-Branche nutzen die Messemacher laut Pressemitteilung in der Ausarbeitung der künftigen Veranstaltungskonzeption. Den Rückhalt aus der Branche für eine neue Eigenveranstaltung erfahren die Organisatoren bereits. Outdoor/Eurobike-Bereichsleiter Stefan Reisinger erklärt: "Bereits vor der Wahl haben wir schon starkes Feedback für unsere Vision einer künftigen Outdoor-Messe erhalten. Dieses stammt sowohl von einigen der 96 EOG-Mitglieder, aber auch von vielen der 869 weiteren Aussteller, die wir zur letzten Veranstaltung an Bord hatten und in der Verbandserhebung nicht befragt wurden. Es herrscht die Überzeugung, dass unser Standort und unser Service in der Vergangenheit entscheidend zum Outdoor-Erfolg beigetragen haben, Skepsis dagegen, ob sich solch ein Ergebnis einfach verpflanzen lässt. Somit werden wir der Branche auch weiterhin eine authentische und einzigartige Heimat am Bodensee bieten."



Den Anfang der Messe-Neuausrichtung soll die Retail First-Initiative machen, die bereits 2018 in Kraft tritt und einen besonderen Fokus auf die Bedürfnisse des Fachhandels lege. Auch die Definition von Outdoor werde durch eine zusätzliche Stärkung der Outdoor-Plus-Themen ihre Erweiterung erfahren. Neben der reinen Fachmesse schaffe die Outdoor ab 2018 auch neue Schnittstellen zur Interaktion mit den Konsumenten, teilt die Messe außerdem mit. So wird am 16. und 17. Juni in Messehalle B5 die Deutsche Meisterschaft im Bouldern vor Publikum ausgetragen. Darüber hinaus soll auch ein Festival am Bodenseeufer mit Vorführungen und sportlichen Aktionen globales Outdoor-Flair für jedermann und jedefrau in die Stadt Friedrichhafen sowie die Region bringen. Die Messeorganisatoren führen nun weitere Branchengespräche, um die Neuausrichtung ab 2019 zu untermauern. Terminierung und Details sollen zur anstehenden Outdoor 2018 bekanntgegeben werden.