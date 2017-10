Friedrichshafen Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand in Friedrichshafen

Ein Wohnhaus in der Paulinenstraße in Friedrichshafen ist in der Nacht zum Freitag ausgebrannt. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter ein 29-jähriger Bewohner des Dachgeschosses, der den Flammen durch einen Sprung entkam.

Der Brand wurde gegen 1.05 Uhr gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Gegen 8.30 Uhr wurde der Einsatz vor Ort beendet, seither ist auch die Paulinenstraße, die in der Nacht gesperrt worden war, wieder für den Verkehr freigegeben. Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf etwa 300 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Drei Verletzte müssen ins Krankenhaus

Bei ihrem Eintreffen vor Ort stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen ein offenes Feuer in dem dreistöckigen Haus fest. Vier der sechs im Haus befindlichen Bewohner hatten sich nach Polizeiangaben zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig in Sicherheit gebracht. Ein 29-jähriger Bewohner des Dachgeschosses sprang vor den Augen der Beamten aus dem Haus um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Er wurde durch den Sprung sowie durch Rauchgas schwer verletzt. Einen weiteren Bewohner rettete die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen mittels Drehleiter.

Alle sechs Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, teilte die Stadtverwaltung in der Nacht mit. Drei Verletzte, darunter der 29-Jährige, wurden in die Krankenhäuser Friedrichshafen, Tettnang und Ravensburg gebracht. Die drei anderen Bewohner konnten vor Ort medizinisch versorgt werden und vorübergehend anderweitig untergebracht werden.

Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig

Der Brand breitete sich laut Polizeibericht relativ rasch aus, ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus konnte die Feuerwehr jedoch verhindern. Die Brandbekämpfung von innen unter Atemschutz gestaltete sich schwierig, da die Treppe zwischen erstem Obergeschoss und Dachgeschoss teilweise eingestürzt war und das Dachgeschoss von innen nicht betreten werden konnte. Der Brand wurde daher im Dachgeschoss von außen über Drehleitern gelöscht, berichtete die Stadtverwaltung. Dazu wurde das Dach geöffnet. Gegen 3.45 Uhr war das Feuer größtenteils gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Geschosse zwei Mal abgesucht worden. Es wurden keine weiteren Personen gefunden.

Im Einsatz waren vor Ort nach Angaben der Stadtverwaltung: 63 Feuerwehrkräfte mit 14 Fahrzeugen, darunter zwei Drehleiterfahrzeuge, 20 weitere Feuerwehrkräfte waren in Wachbereitschaft in der Feuerwache. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren Friedrichshafen Stadt, Fischbach, Ailingen sowie Markdorf. Die Rettungsdienste Johanniter und DRK waren mit 23 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Außerdem am Einsatzort waren Polizei, Notärzte, Mitarbeiter der Stadt Friedrichshafen sowie des Stadtwerks am See. Insgesamt waren in der Nacht 101 Kräfte im Einsatz.