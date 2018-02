vor 6 Stunden Christina Bömelburg Friedrichshafen Mehrere Hundert Teilnehmer bei Kundgebung auf dem Adenauerplatz

Bei einer Kundgebung für das Vorgehen der türkischen Regierung bei der Militäroffensive im Norden Syriens haben sich am Samstagnachmittag mehrere Hundert Menschen in der Friedrichshafener Innenstadt versammelt. Ein Großaufgebot an Polizei war vor Ort. Die Bilanz der Beamten kurz nach Veranstaltungsende: "Friedlich und absolut problemlos."