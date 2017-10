Friedrichshafen Mehrere Hundert Feuerwehrleute treffen sich in Friedrichshafen

Bei der Jahresversammlung des Feuerwehrverbands wird es um die Stärkung des Ehrenamts und mehr finanzielle Mittel gehen.

Bodenseekreis (wie) Rund 500 Vertreter aller Feuerwehren im Land treffen sich bis einschließlich Samstag bei der Verbands- und Vereinsversammlung des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg in Friedrichshafen. "Es sehen interessante Themen von neuen Einsatzstandards bis zum vorbeugenden Brandschutz bei hohen Gebäuden oder der Einsatztaktik bei Hochhausbränden auf dem Programm", erläutert Feuerwehrpräsident Frank Knödler vom Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg.

In den Feuerwehren in Baden-Württemberg engagieren sich nach Angaben des Verbands rund 110 000 Feuerwehrleute. Die große Mehrheit ehrenamtlich. Sie werden von rund 2000 hauptamtlichen Kräften unterstützt. Der Verband fordert bei seiner Versammlung in Friedrichshafen die Kommunen und das Land auf, das Ehrenamt in den Feuerwehren weiter zu stärken, sagt Knödler bei einer Pressekonferenz über die Ziele. Nur mit einem starken Ehrenamt lasse sich das bewährte Feuerwehrsystem erhalten. Dafür brauche es gute Rahmenbedingungen.

Die Feuerwehren im Land werden jährlich zu rund 120 000 bis 150 000 Einsätzen gerufen. Während die Zahl der Einsatzkräfte seit 1972 weitgehend konstant geblieben ist, bewältigen sie seither jährlich knapp drei Mal so viele Einsätze. Auch Friedrichshafens Stadtbrandmeister Louis Laurösch und Kreisbrandmeister Henning Nöh bestätigen diesen Trend. Trotz zahlreicher ehrenamtlicher Kräfte stellen nach Angaben von Louis Laurösch gerade die zahlreichen Einsätze tagsüber an Werktagen ein Problem dar. Kreisbrandmeister Nöh berichtet von stabilen Zahlen bei den Einsatzkräften im Kreisgebiet. "Punktuell haben wir aber hier auch schon Probleme." Wichtig sei, dass die Feuerwehrleute auch künftig ihren Arbeitsplatz verlassen können, um Menschenleben zu retten.

Den Verbandspräsidenten treiben derzeit vor allem die Finanzen um. Die durch das Land bereitgestellt Fördersumme reiche angesichts der immens angestiegenen Bedarfsanforderungen der Städte und Gemeinden nicht mehr aus. Die im Staatshaushalt für 2017 eingestellte Feuerschutzsteuer liege bei 62 Millionen Euro. 52 Millionen Euro stehen nach Angaben des Feuerwehrpräsidenten für Investitionen der Feuerwehren in den Kommunen zur Verfügung. Im Fördertopf fehle nach wie vor Geld – und zwar in zweistelliger Millionenhöhe. Das uns einiges mehr seien Kernbotschaften, die er den Delegierten mit auf den Weg geben wolle.